Dunkel, nass und gefährlich – so werden Höhlen meist wahrgenommen. Doch Höhlen können auch faszinieren. Was wissen Sie darüber? Machen Sie das Quiz!

Höhlen sorgen für gewöhnlich vor allem dann für Aufsehen, wenn dort besondere archäologische Funde entdeckt – oder auch, wenn sie für Menschen gefährlich werden. Erst kürzlich war die Lamprechtshöhle im Salzburger Saalachtal medial präsent, mit glimpflichem Ausgang – polnische Forscher waren kurzzeitig in der Höhle eingeschlossen, nachdem Schmelzwasser in das Gangsystem eingedrungen war und den Rückweg ins Freie versperrt hatte.

Dabei sind Höhlen weit mehr als dunkle, gefährliche Tunnel in Wäldern und Gebirge. Vor allem für die Wissenschaft, aber auch für die Allgemeinheit sind sie bedeutend, zum Beispiel, wenn es um die Versorgung mit sauberem Trinkwasser geht. Die Internationale Union für Höhlenkunde hat 2021 zum Jahr von Höhlen und Karst ausgerufen, und am Naturhistorischen Museum Wien wird in einem Schwerpunkt darüber informiert. Pauline Oberender und Lukas Plan haben sich folgende zehn Fragen über Höhlen überlegt. Können Sie diese beantworten? Machen Sie das Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Sind Sie Höhlenexpertin oder -experte? In welchen Höhlen waren Sie schon? Rufen diese eher Faszination oder Skepsis in Ihnen hervor? Tauschen Sie sich im Forum aus! (Pauline Oberender, Lukas Plan, 7.3.2022)