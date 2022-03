Die Musiksoziologin Rosa Reitsamer (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) ist Dienstagabend mit dem mit 10.000 Euro dotierten Gabriele-Possanner-Staatspreis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Geschlechterforschung ausgezeichnet worden. Die Theologin Irmtraud Fischer (Universität Graz) erhielt den Gabriele Possanner-Würdigungspreis für ihr Lebenswerk, zudem wurden zwei Förderpreise und ein Schulpreis vergeben.

Förder- und Schülerpreise

Die mit je 12.000 Euro dotierten Förderpreise gingen an Ruth Strobl (Technische Universität Wien) für ihre Diplomarbeit "Gender, Künstliche Intelligenz und Robotik: Wie Künstliche Intelligenz und Roboter Gender Stereotype und Gender Biases weiterführen" sowie Tanja Vogler (Universität Innsbruck) für ihre Dissertation "Das politische Subjekt des queeren Aktivismus – Diskurs-und Akteurskonstellationen queerer Politiken im deutschsprachigen Raum: Eine empirische Untersuchung".

Mit dem erstmals unter der Dachmarke "Possanner" verliehenen und mit 1.500 Euro dotierten possanner@school-Hauptpreis wurde Jasmin Simon (Gymnasium Draschestraße in Wien) ausgezeichnet.

Rosa Reitsamer von der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien wurde mit dem Gabriele-Possanner-Staatspreis für herausragende Leistungen auf dem Gebiet der Geschlechterforschung ausgezeichnet. Foto: BMWF/ Philipp Schuster

"Tag der Geschlechterforschung"

Erstmals wurden die Preise heuer am neu eingerichteten "Tag der Geschlechterforschung" am 1. März verliehen. Dieser soll künftig immer an die Possanner-Preis-Verleihung gekoppelt werden, so Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) in einer Aussendung. "Damit bieten wir allen Forschungs- und Hochschuleinrichtungen die Möglichkeit, ihre Aktivitäten in diesem Bereich darzustellen und verdeutlichen ihre Bedeutung für Forschung und forschungsgeleitete Lehre."

Hintergrund

Die seit 1997 alle zwei Jahre vergebenen Auszeichnungen erinnern an die erstmalige Verleihung eines akademischen Grades an eine Frau durch eine österreichische Universität: Gabriele Possanner erhielt 1897 nach nochmaliger Ablegung zahlreicher Prüfungen ihr an der Universität Zürich erworbenes Doktorat der Medizin von der Universität Wien nostrifiziert. (APA, 3.3.2022)