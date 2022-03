Wer sich monatelang auf den Tag gefreut hat, an dem man wieder bis in die Morgenstunden ausgelassen in Clubs feiern und tanzen gehen kann, hat vermutlich ein feuchtfröhliches Wochenende hinter sich. Denn in der Nacht auf Samstag sind so gut wie alle bestehenden Corona-Maßnahmen verschwunden – darunter die Sperrstunde in Lokalen.

Waren Sie am Wochenende in einem Club unterwegs? Foto: imago images/Hans Lucas

Trotz der hohen Infektionszahlen haben sich alle Bundesländer bis auf Wien für die umfassenden Lockerungen entschieden. Die 3G-Regel ist in fast allen Bereichen gefallen, ausgenommen sind vulnerable Bereiche wie Altenheime oder Krankenhäuser. Auch in der Nachtgastronomie, im Handel und am Arbeitsplatz braucht man keinen Nachweis mehr. Weiterhin verpflichtend ist in allen Bundesländern das Tragen der FFP2-Maske in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Geschäften des täglichen Bedarfs und in Einrichtungen wie Alten- und Pflegeheimen und Krankenhäusern. In Wien bleibt man vorsichtig – Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hält am 2G-Nachweis im Handel und in Lokalen fest, ebenso an der FFP2-Masken-Pflicht in diesen Bereichen.

"susi Q1" freut sich über die Lockerungen:

"Gizmo" betrachtet die Situation eher skeptisch:

Wie haben Sie Ihr Wochenende verbracht?

Waren Sie in Lokalen der Nachtgastronomie oder im Handel ohne Maske unterwegs (ausgenommen Wien)? Wie stehen Sie zu den Lockerungen? Ist es ein befreiendes Gefühl oder sind Sie eher zurückhaltend? Berichten Sie von Ihren Eindrücken und tauschen sich im Forum aus! (mawa 7.3.2022)