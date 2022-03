Noch ist Sasa Kalajdzic ein Stuttgarter. Foto: imago images/Michael Weber

Stuttgart – Stürmer Sasa Kalajdzic beschäftigt sich einem Medienbericht zufolge mit einem Abschied vom abstiegsbedrohten deutschen Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Die Gespräche über eine Verlängerung des im Juni 2023 auslaufenden Vertrages des ÖFB-Teamstürmers seien aufgeschoben worden, berichtete das Fachmagazin "Kicker". Kalajdzic wolle sich aufgrund der unsicheren sportlichen Situation der Schwaben derzeit nicht festlegen.

Da der Vertrag keine Ausstiegsklausel enthalten soll, muss der VfB den Wiener nicht ziehen lassen. Jedoch würde dann im kommenden Sommer die wohl letzte Chance auf eine Ablösesumme für ihn verstreichen.

Abstiegskandidat

Stuttgart liegt nach neun sieglosen Spielen in Serie auf dem vorletzten Tabellenplatz. ÖFB-Teamspieler Kalajdzic ist ein Hoffnungsträger von Trainer Pellegrino Matarazzo, wurde in der laufenden Saison aber immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Nach 16 Toren in der Vorsaison traf Kalajdzic, den vorrangig Klubs aus England und Italien locken sollen, in dieser Spielzeit erst einmal. Durch die längere Ausfallzeit dürfte sein ursprünglich auf 20 Millionen Euro geschätzter Marktwert inzwischen gesunken sein. (APA/dpa, 3.3.2022)