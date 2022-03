Maske ab, Foto, Maske auf. So soll es sich zugetragen haben. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Millstatt – Eine Anzeige eines Kärntner FPÖ-Gemeinderates gegen Teilnehmer des Empfangs von Snowboard-Olympiasiegerin Anna Gasser in ihrer Heimatgemeinde Millstatt in Kärnten bleibt ohne Folgen. Der Bezirkshauptmann von Spittal an der Drau, Klaus Brandner, bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der "Kleinen Zeitung".

Wie Brandner betonte, wurden betreffend der Covid-Verordnungen keine Versäumnisse festgestellt. Mehr noch: "Die Maßnahmen, die gesetzt wurden, wie etwa ein eigens abgesperrter Bereich, waren vorbildlich." Eine kleine Nebenfront gebe es jedoch, nämlich einen Formfehler bei der Anmeldung der Veranstaltung – das habe aber mit den geltenden Corona-Regeln nichts zu tun.

Vergangene Woche hatte ein Kärntner FPÖ-Gemeinderat Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft erstattet. Er hatte sich an Fotos von dem Gold-Empfang gestoßen, auf denen die Teilnehmer – neben Gasser auch die Olympiasieger Matthias Mayer, Thomas Morgenstern, Fritz Strobl und Franz Klammer sowie Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) – ohne FFP2-Masken zu sehen waren. Die Veranstalter hatten betont, dass alle Teilnehmer mit Verweis auf die 2G-Regel eingeladen worden waren und die Masken nur kurz für die Fotos abgenommen wurden. (APA, 3.3.2022)