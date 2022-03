Dominik Paris im Rennmodus. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Kvitfjell – Der Südtiroler Dominik Paris hat am Donnerstag im zweiten Training für die Weltcup-Abfahrten der alpinen Ski-Männer am Freitag und Samstag in Kvitfjell Bestzeit aufgestellt. Er verwies den Franzosen Johan Clarey (+0,44 Sek.) und den Schweizer Niels Hintermann (+0,53) sowie Lokalmatador Aleksander Aamodt Kilde (+0,69) auf die weiteren Plätze. Daniel Hemetsberger hatte als Sechster und bester Österreicher +0,92 Rückstand, Max Franz als Achter 1,08. (APA, 3.3.2022)

Donnerstag-Ergebnisse vom zweiten Training in Kvitfjell:

1. Dominik Paris (ITA) 1:44,70 Min.

2. Johan Clarey (FRA) +0,44 Sek.

3. Niels Hintermann (SUI) +0,53

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) +0,69

5. Bostjan Kline (SLO) +0,81

6. Daniel Hemetsberger (AUT) +0,92

7. Travis Ganong (USA) +1,04

8. Max Franz (AUT) +1,08

9. Broderick Thompson (CAN) +1,09

10. Matteo Marsaglia (ITA) +1,15

Weiter:

18. Daniel Danklmaier +1,52

22. Matthias Mayer +1,63

27. ex aequo Vincent Kriechmayr und Otmar Striedinger je +1,72

30. Christian Walder +1,74

34. Stefan Babinsky +1,81

56. Raphael Haaser (alle AUT) +2,88