Karl Fischer als Herr Schwartz, Krista Stadler als Fanny Sawallisch, Max Hubacher als Karl und Maeve Metelka als Miriam drehen derzeit in Wien für "Sachertorte". Foto: Prime Video / Felix Vranty

Kaum ist der Dreh von Tyler Rake in Wien beendet, macht schon die nächste große Streamingproduktion Halt in der Hauptstadt: Seit Mittwoch dreht Amazon Studios zusammen mit DCM Pictures die romantische Komödie "Sachertorte". Die Dreharbeiten finden derzeit in Wien unter anderem im Hotel Sacher statt.

Regie führt Tine Rogoll. Es spielen Max Hubacher, Michaela Saba, Maeve Metelka, Krista Stadler, Karl Fischer, Samuel Koch, Detlev Buck und weitere.

Um 15 Uhr im Sacher

Zum Inhalt laut Amazon: "Karl trifft Nini und verliebt sich auf der Stelle. Doch die wenigen wundervollen Stunden, die die beiden zusammen in Berlin verbringen, enden in einem furchtbaren Missgeschick, bei dem Karl ihre Nummer verliert. Das einzige, was er sicher weiß ist, dass seine Traumfrau jeden Geburtstag um 15 Uhr im berühmten Café Sacher bei einem Stück Original Sachertorte verbringt. Karl beschließt dort auf sie zu warten – jeden Nachmittag."

Sachertorte ist eine Produktion von DCM Pictures für Amazon Studios. Kirstin Wille und Marc Schmidheiny produzieren. Der Film basiert auf einer Idee von Robin Getrost, der in Zusammenarbeit mit Stephanie Leitl auch das Drehbuch verfasste. (red, 3.3.2022)