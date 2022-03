Linz – Der oberösterreichische Konzeptkünstler Josef Bauer ist am Donnerstag im Alter von 88 Jahren gestorben. Der gebürtige Welser, der in Linz und Gunskirchen lebte und arbeitete, studierte an der ehemaligen Kunstschule Linz. Davor war er im Spitzensport, wurde im Stabhochsprung mehrmals Staatsmeister. LH Thomas Stelzer (ÖVP) würdigte den Verstorbenen, der 2017 mit dem Alfred-Kubin-Preis ausgezeichnet worden war, als "Großen der zeitgenössischen Kunst unseres Landes".

Erst 2019 zeigten das Belvedere in Wien und 2020 das Lentos Kunstmuseum in Linz eine Retrospektive seiner Arbeiten aus einem Zeitraum von 60 Jahren. Bauer widmet sich in seinem Schaffen durchgehend der unterschiedlichen Wahrnehmung von Bild und Text. Er abstrahiert Zeichen, Ziffern, Sprachfragmente und Alltagsobjekte, hieß es zur Ausstellungseröffnung in Linz. (APA, 3.3.2022)