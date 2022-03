Kommunalwahlen

ÖVP verliert Bürgermeister-Stichwahlen in Schwaz und Hall in Tirol

Zwei große Niederlagen für die ÖVP in Hall in Tirol und Schwaz. Dafür schwarze Sieger in Imst und Jenbach. In Kufstein bleibt alles beim Alten, Gleichstand gab es in Wenns