Verfällt dem Wahn, dass das Blut von Jungfrauen ewige Schönheit und Jugend bringt: Julie Delpy in "Die Gräfin" – Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Serenity Film

19.40 REPORTAGE

Re: Fremde Heimat Serbien – Abschiebung ins Nichts Rund 2000 Menschen wurden im Jahr 2020 von Deutschland nach Serbien abgeschoben oder kehrten freiwillig zurück. Viele davon müssen nun in einem für sie völlig fremden Land zurechtkommen. Bis 20.15, Arte

20.15 HISTORIENDRAMA

Die Gräfin (The Countess, F/D 2009, Julie Delpy) Die in einen jüngeren Mann (Daniel Brühl) verliebte ungarische Gräfin Erzsébet Báthory lässt jungfräuliche Mädchen töten, deren Blut ihr zu ewiger Schönheit und Jugend verhelfen soll. Hauptdarstellerin und Regisseurin Julie Delpy (Before Sunrise) zeichnet ein vielschichtiges Porträt der "Blutgräfin" zwischen Faszination und Abstoßung. Bis 21.50, Arte

20.15 CASTINGSHOW

Starmania 22 Die ersten 14 von insgesamt 28 Kandidatinnen und Kandidaten stellen bei Arabella Kiesbauer ihr Können unter Beweis. Bis 22.45, ORF 1

21.35 SCIENCE-FICTION-THRILLER

Gattaca (USA 1997, Andrew Niccol) Kluge Science-Fiction-Parabel, in der Gentechnologie in einer inhumanen Zweiklassengesellschaft resultiert. Mit Uma Thurman, Ethan Hawke und Gore Vidal. Bis 23.15, ZDF neo

21.50 VAMPIRDRAMA

Only Lovers Left Alive (GB/D/USA 2013, Jim Jarmusch) Die elegante Eve (Tilda Swinton) und der Undergroundmusiker Adam (Tom Hiddleston) sind seit Jahrhunderten ein Vampirpaar, das inzwischen eine Fernbeziehung führt. Ihr Blut besorgen sie über Mittelsmänner oder aus dem Krankenhaus. Jim Jarmuschs träumerisch-elegisches und visuell betörendes Update des Vampir mythos. Bis 23.45, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Florence Nightingale – Pionierin des Lazaretts Mit faktenbasiertem Handeln und Mitgefühl legte die britische Krankenschwester und Statistikerin Florence Nightingale im 19. Jahrhundert den Grundstein für die moderne Krankenpflege. Die Doku spürt der Aktivistin und Sozial reformerin nach, die Henry Dunant zur Gründung des Roten Kreuzes inspirierte.

Bis 23.20, ORF 2

22.45 WESTERNKOMÖDIE

Latigo (Support Your Local Gunfighter, USA 1971, Burt Kennedy) Auf der Flucht vor einer Heiratswütigen verschlägt es den Glücksspieler Latigo Smith (James Garner) nach Purgatory, wo er zunächst mit einem Revolverhelden verwechselt wird. Ziemlich lustige Western parodie mit einer grandiosen Riege an Charakterdarstellern. Bis 0.15, BR

23.45 MAGAZIN

Dark Glamour – Aufstieg und Fall der Hammer Studios (F 2017, Jérôme Korkikian) Eine Wür digung der legendären britischen Hammer Studios, deren Horrorfilme so kostengünstig wie stilbildend waren. Bis 0.45, Arte

0.45 MAGAZIN

Tracks Alkohol ist Massenkultur. Der Verzicht wird dennoch mehr und mehr zum hippen Statement. Bis 1.15, Arte