Magdalena Egger vergrößert ihre Sammlung. Foto: APA/EXPA/JOHANN GRODER

Panorama (British Columbia) – Die österreichische Alpinski-Läuferin Magdalena Egger hat am Donnerstag in Panorama (Kanada) die Goldmedaille in der Junioren-WM-Abfahrt der Frauen gewonnen. Die 21-jährige Vorarlbergerin setzte sich 0,13 Sekunden vor der Deutschen Emma Aicher und 0,25 Sekunden vor der US-Amerikanerin Lauren Macuga durch und hält nun bereits bei insgesamt viermal Junioren-WM-Gold. "Beim Start war ich sehr nervös. Ich bin brutal froh, dass es aufgegangen ist", sagte Egger. (APA, 3.3.2022)