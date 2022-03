[Livebericht] Brand in AKW Saporischschja nach Beschuss gelöscht, Strahlungswerte normal

[Interview] Unicef-Sprecher: "Viele Kinder stecken in der Ukraine fest"

[Kommentar der anderen] Auch der Wirtschaftskollaps hält Putin nicht auf

[Web] Die besten Datenquellen, um den Ukraine-Krieg besser zu verstehen

[Kulturpolitik] Wie positioniert man sich zu Putin? Waleri Gergijew und Anna Netrebko in der Kritik

[Interview] Peter Filzmaier: "Keine Munition für Putins Propaganda"

[Kultur] Die Nachtgastronomie sperrt auf: Endlich wieder gut zur Nacht sagen

[Serie: Geradegerückt] Maria Vassilakou: Die "grüne Hexe" des Boulevards

[Extremismus] Rechtsextreme Straftaten im Pandemiejahr 2021 stark angestiegen

[Corona] Lockerungen ab Samstag: Die Regeln für das große Aufsperren

[Einserkastl] Wohin der "neue Weg" führt

[Wetter] Mit einem Tief in hohen Luftschichten über Osteuropa liegt der Ostalpenrand in einer kalten, nördlichen Strömung mit polarer Luftmasse. Damit ist der Himmel über der Osthälfte des Landes tagsüber immer wieder mit dichten Wolken überzogen, Schnee- und Schneeregenschauer gehen vereinzelt nieder. Im Westen bleibt es gering bewölkt oder sogar wolkenlos und somit weitestgehend sonnig und trocken. Der Wind weht schwach, im Osten mäßig aus Nordwest bis Nordost. Die Temperatur erreicht Höchstwerte zwischen 1 Grad in höheren Tallagen und 9 Grad am Bodensee.

[Zum Tag] 1936: In Friedrichshafen startet das Luftschiff Hindenburg zu seinem ersten Probeflug über den Bodensee.