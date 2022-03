Die in den USA und Pakistan lebende Anwältin und muslimische Woman of Color Rafia Zakaria hat mit "Against White Feminism" ein gleichermaßen politisches und wie polemisches Buch geschrieben. Ein Vorabdruck

In der Frauenbewegung geben "weiße" Frauen aus dem Westen den Ton an. Während sie in Vorstandspositionen aufsteigen, bleibt Unterstützung für andere Frauen aus. Foto: Getty Images / fStop / Malte Mueller

Der Kult um das Individuum wurde zur Norm, zusammen mit der damit einhergehenden Machtausübung durch Konsumentscheidungen und Kapitalanhäufung. Der Fokus des Feminismus hatte sich verlagert: Anstatt Gemeinschaft anzustreben und Solidarität auf der Grundlage dessen aufzubauen, was für alle Frauen gut ist, wurden Frauen dafür belohnt und sogar gefeiert, dass sie sich um sich selbst kümmerten. Die "Selfmade"-Frau nahm im westlichen Erfolgsmythos ihren Platz neben dem "Selfmade"-Mann ein.

Doch während die Wahlmöglichkeiten der Verbraucher:innen zunahmen, dominierten große Konzerne anstatt kleine Unternehmen die Herstellung und den Verkauf von Produkten, die von Frauen genutzt wurden. Die tatsächliche Macht, die durch die Kaufkraft von Frauen generiert wurde, konzentrierte sich also auf eine kleine Anzahl von Führungskräften an der Spitze riesiger multinationaler Unternehmen. Und während das Individuum als Verbraucher:in gestärkt wurde, schwand seine Macht als Angestellte:r dieser Firmenchefs.

Weibliches Selbstbild

In der Zwischenzeit verbreiteten sich auf Frauen zugeschnittene Selbsthilfebücher, die Frauen zu dem Schluss ermutigten, dass jedes Gefühl der Unzufriedenheit ihr eigenes individuelles Problem sei – eines, das wie alles andere durch den Kauf von etwas gelöst werden könne.

Eines dieser Bücher wurde von Gloria Steinem verfasst und trug den Titel Revolution from Within: A Book of Self-Esteem. Darin wandte sich Steinem von der politischen Mobilisierung von Frauen ab und definierte das Problem als ein inneres Problem des weiblichen Selbstbilds.

Wünscht sich eine Debatte über historische Wurzeln und Perspektiven des Feminismus: Rafia Zakaria. Foto: Herald-Times / Jeremy Hogan

Sex blieb das Herzstück dieser Vision einer modernen Feministin und brachte einen lässigen Popfeminismus hervor, der sich in der erfolgreichen Fernsehserie Sex and the City zeigte. Insbesondere Samanthas berüchtigter unersättlicher sexueller Appetit wurde als Sieg gepriesen, den die sexuelle Revolution für die Gleichberechtigung von Frauen erkämpft hatte. Sex and the City war so unheimlich beliebt und galt als ein Meilenstein des feministischen Fortschritts, dass die Serie zu einem Maßstab geworden ist, an dem weiße, westliche Feministinnen die relative Macht anderer Länder messen.

Amerikanisches Produkt

2018, fast fünfzehn Jahre nach der Ausstrahlung der ersten sechs Staffeln von Sex and the City, rezensierte die New York Times die ghanaische Dramödie An African City, in der fünf Frauen in Accra nach Liebe suchen. Die Times freute sich über die Tatsache, dass die Figuren der Serie "perfekt in die Schubladen von Carrie oder Miranda passen" und "in Bezug auf Sex so frei und liberal sind wie ihre US-amerikanischen Vorbilder".

Andere Ähnlichkeiten werden weniger beachtet; der Artikel erwähnt nicht, dass der Lebensstil der Figuren mehr oder weniger Fantasie ist und für die meisten Zuschauer:innen in Ghana wirtschaftlich unerreichbar. Aber Klassenfragen interessieren die Macher von Sex and the City und seinen Nachfolgeprodukten nicht. Wen kümmert die tatsächliche Lebensrealität von Frauen, solange die Figuren explizit über Sex sprechen und ein hohes Maß an weiblichem Konsum vorleben?

Die wahnhafte Sehnsucht nach dem Leben weißer Frauen aus der oberen Mittelschicht, deren große Leistung darin besteht, den Mythos zu verkörpern, dass sexuelle Freiheit die Summe aus Empowerment und Befreiung ist – und das in einer der finanziell ungleichsten Städte der Welt. Eine Erzählung über hohlen Feminismus, der auf Konsumdenken basiert und zur Ablenkung ein bisschen sexuelle Befreiung einstreut, ein amerikanisches Produkt, das international exportiert werden kann.

Konsumorientierte Version

Hinter der Beliebtheit von Sex and the City steckte der Glaube weißer Feminist:innen, dass sie es waren, die die weibliche sexuelle Lust und ihr befreiendes Potenzial entdeckt hatten. Nach diesem Glauben waren Frauen überall und zu allen Zeiten sexuell unterdrückt, bis weiße Frauen die weibliche sexuelle Lust entdeckten und sich daranmachten, sie dem Rest der Frauen in der Welt beizubringen.

Wenn man diese individualistische, konsumorientierte Version feministischen Fortschritts einmal beiseitelässt, liegt ein weiteres Problem im Export der sexuellen Befreiung durch weiße Feministinnen. Sie waren der glühenden Überzeugung, dass sie die sexuelle Befreiung tatsächlich in Teile der Welt tragen würden, die das Wort "Sex" kaum gehört hatten, bevor die weiße Kultur kam und das Tabu zerschlug.

2019 rezensierte die New York Times eine senegalesische Show mit dem Titel Mistress of a Married Man. In einer Szene zeigt die Protagonistin Mareme auf ihre Vulva und sagt: "Das gehört mir. Ich gebe es, wem ich will." Die Times-Autorin stellt in ihrem Artikel das revolutionäre, regelsprengende Modell der sexuellen Befreiung, das von Carrie und Samantha überliefert wird, einer Kultur gegenüber, in der "die Sexualität der Frauen hinter einem Vorhang der Diskretion verborgen ist".

Implizite Hierarchie

Aber der Senegal, eine ehemalige französische Kolonie, war einst sexuell viel offener und freizügiger als die USA oder Europa. Im neunzehnten Jahrhundert beklagten die französischen Verwalter die freizügige "moralische Erziehung" und den "schlechten Einfluss der lokalen Bevölkerung".

Indien, das Land, das uns einige der ältesten sexuellen Texte der Welt beschert hat, wird nicht besser behandelt. "Es gibt jede Menge Gelegenheitssex", schwärmt die Rezensentin der New York Times über die indische Serie Four More Shots Please, während sie die Serie auf vorhersehbare Art als Indiens Sex and the City bezeichnet.

Aber um die implizite Hierarchie des westlichen "Mainstreams" und des begrenzten "Fortschritts" Indiens aufrechtzuerhalten, hält es die Journalistin für notwendig zu erwähnen, dass "konservative Zuschauer sich darüber beschwert haben, dass die Serie zu viel Sex hat".

Westliche Mächte

Sex and the City verbreitet den Mythos, dass die sexuelle Befreiung von weißen Pionierinnen "entdeckt" wurde, die High Heels mögen und mit emotional unerreichbaren Männern ausgehen. Man geht davon aus, dass eine Gesellschaft im Laufe ihrer Entwicklung sexuell liberaler wird; weiße, westliche Gesellschaften sind auf dem Weg des Fortschritts weiter als nichtwestliche.

Dabei war der sexuelle Konservatismus in nicht-weißen Gesellschaften, der heute als Zeichen der Rückständigkeit beklagt wird, ein Geschenk der kolonisierenden weißen und westlichen Mächte. So wie weiße Menschen des Westens heute darauf erpicht sind, Frauen von sexueller Prüderie und Unterdrückung zu befreien, so waren sie nur anderthalb Jahrhunderte zuvor auch darauf erpicht, den von ihnen kolonisierten Kulturen sexuelle Zwänge aufzuerlegen.

Vor der Kolonialisierung durch die Briten war es in Indien normal, nichtmonogame Beziehungen zu führen. Es gab Hindu-Sekten, in denen Frauen mehrere Partner hatten, sowie muslimische Männer, die mehrere Frauen auf Lebenszeit heirateten oder sogar zeitlich begrenzte Ehen für eine kurze Affäre eingingen. Bei all diesen Arrangements wurden die Grenzen der monogamen Ehe anerkannt, die den kolonisierenden Europäer:innen als einzige Form der Ehe galt und der indischen Bevölkerung aufgezwungen wurde.

Christlicher Moralkodex

Natürlich gab es auch andere Formen von einvernehmlichen sexuellen Beziehungen zwischen Erwachsenen, etwa wenn ein reicher Kaufmann sich eine Tänzerin als Geliebte oder eine verwitwete Frau mit Vermögen sich einen jüngeren Liebhaber nahm. Auch Homosexualität und trans Personen existierten in der Gesellschaft, was die britischen Kolonist:innen beunruhigend fanden.

Einige trans Personen arbeiteten in den Frauenquartieren wohlhabender Häuser und andere in den Vergnügungsvierteln indischer Städte wie Delhi, wo der Großmogul und sein Hofstaat einst verlässliche Kunden waren.

Im krassen Gegensatz dazu galten zur selben Zeit in Großbritannien monogame heterosexuelle Beziehungen innerhalb der Ehe als die einzig akzeptable Form sexuellen Kontakts. Anders als Indien mit seinen vielen Religionen, Sekten und Glaubensrichtungen war Großbritannien zu dieser Zeit ein religiöser Staat, dessen Regierung eng mit der anglikanischen Kirche verbunden war; heterosexuelle Monogamie war Teil des christlichen Moralkodexes und nicht, wie manche weiße Personen unreflektiert annehmen, des "natürlichen Moralkodexes".

Kulturverständnis

Während ihrer zweihundertjährigen Herrschaft über Indien waren die Briten darauf bedacht, ihre Kolonie zu "zivilisieren", indem sie ihre eigenen sozialen und kulturellen Normen durchsetzten – einschließlich ihrer Normen in Bezug auf Sex. Hätten die britischen Kolonialherren eine Fernsehsendung entwickelt, die auf ihren sexuellen Überzeugungen und Normen basierte, hätte sie Punishing Sex in the City geheißen.

Genauso wie die moderne westliche Welt alle nichtwestlichen Gesellschaften als grotesk sexuell unterdrückt und verkümmert karikiert, nahmen weiße Menschen des neunzehnten Jahrhunderts an, dass nichtwestliche Gesellschaften lüstern und unkontrolliert seien.

In beiden Fällen hat Verlangen nichts mit der wahren Kenntnis und dem Verständnis einer anderen Kultur zu tun, und es hat nicht einmal etwas mit Sex zu tun. Es geht um die Beherrschung des "Anderen". Da es keine wirklichen Beweise für diese eingebildete Lüsternheit gab, änderten die weißen Kolonisatoren die Regeln und machten sich daran, "Verbrechen" zu schaffen, für die sie die einheimische Bevölkerung verurteilen konnten.

Sobald Frauen in den Kolonien als "sexuell abartig" eingestuft waren, galten sie in den Augen der britischen Öffentlichkeit als minderwertig und die koloniale britische Präsenz damit als gutherzige Reformer. Die britischen Kolonialherren verabschiedeten den Contagious Diseases Act (Gesetz zu ansteckenden Krankheiten) von 1868 und den Cantonment Act (Kantonsgesetz) von 1864, um eine Vielzahl sexueller Verhaltensweisen indischer Frauen zu kontrollieren und zu kriminalisieren.

Segregation

Dazu betrieben sie auf race basierende Segregation. Einige der Bestimmungen des Cantonment Act verpflichteten indische Sexarbeiter:innen, die mit weißen britischen Soldaten schliefen, von der lokalen Bevölkerung getrennt in Quartieren zu wohnen, die an das Kanton angrenzten, sodass sie ausschließlich mit weißen Männern Sex hatten.

Die Brit:innen klassifizierten auch verschiedene Formen der "Prostitution" durch Gesetze, deren Unbestimmtheit und Breite der kolonialen Regierung Macht über die größtmögliche Anzahl an Frauen verschaffte. Die Polygamie der Hindu-Hochkaste, die brahmanische Witwenschaft, die weiblichen religiösen Bettelorden, verschiedene Formen öffentlicher Darbietungen und sogar muslimische Heiratspraktiken fielen in den Bereich der "Prostitution", weil sie nicht mit den heterosexuellen, monogamen Ehevorstellungen der weißen Kolonialherren übereinstimmten.

Nach Ansicht eines britischen Richters, Alexander Abercrombie, waren muslimische Frauen "mit ihrem unersättlichen sexuellen Appetit und ihrer gefährlichen Promiskuität sexuell schamloser als ihre hinduistischen Gegenstücke". Und Sexarbeiterinnen folgten "der unersättlichen sexuellen Natur der Hindu-Frauen, die sich trotz strenger hinduistischer Vorschriften wegen ihrer Liebe zum Abenteuer nicht zurückhalten konnten".

Doppelmoral

In typischer britischer Doppelmoral und um die Kooperation einheimischer Männer mit dem kolonialen Projekt sicherzustellen, wurde heterosexuelles männliches Sexualverhalten nicht belangt. In der Zwischenzeit unterzog die Kolonialverwaltung ihre neu geschaffenen "Prostituierten" gewaltsamen Genitaluntersuchungen, sodass die Körper dieser indischen Frauen von der britischen Kolonialverwaltung buchstäblich unter die Lupe genommen wurden.

Während die bestehenden Gesetze gegen Abtreibung in England zu dieser Zeit nur selten oder gar nicht durchgesetzt wurden, schuf die britische Regierung in Indien gesetzliche Kategorien mit strafrechtlichen Konsequenzen für die Verbrechen der Kindstötung und des Fetozid, die sie rigoros zur Verurteilung brachte.

Ähnliche gesetzliche Beschränkungen und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen wurden von den Brit:innen in Hongkong eingeführt. Je nachdem, welchen Männern sie "dienten", wurden den Frauen unterschiedliche Wohnorte innerhalb und außerhalb der Kasernen zugewiesen. Die Frauen, die für die weißen europäischen Soldaten arbeiteten, mussten innerhalb der Kantone leben und wurden in ihrer Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt.

Zwangsuntersuchungen

Außerdem wurden sie zwangsweise einer Genitaluntersuchung unterzogen. Diese Art von Verordnungen wurden von den britischen Kolonist:innen noch 1939 umgesetzt, manchmal als Strafe für Proteste. In diesem Jahr hielt eine Gruppe von Herero-Frauen in Zentralnamibia eine Demonstration ab, bei der sie erklärten, ihr Land sei mit einem Gift infiziert, das nur von einem Heiler entfernt werden könne.

Die britische Kolonialverwaltung entschied, dass es sich bei diesem Gift um eine Geschlechtskrankheit handelte, und erließ sofort Gesetze, die unverheiratete Schwarze Frauen zu Zwangsuntersuchungen ihrer Genitalien zwangen, um Geschlechtskrankheiten auszurotten.

Unter dem Vorwand, die weibliche Bevölkerung zu "zivilisieren", wurde im gesamten britischen Empire eine Vielzahl von Vorschriften und Gesetzen zur Kontrolle des weiblichen Sexualverhaltens erlassen. Abgesehen von der offenkundigen Frauenfeindlichkeit lag der Grund dafür darin, dass die Briten für ihre Herrschaft auf die Mitarbeit der Männer in den Kolonien angewiesen waren.

So dienten beispielsweise indische Soldaten in der britischen Armee und ermöglichten buchstäblich das Funktionieren der riesigen Maschinerie des Empires. Eine Einschränkung ihrer Handlungsmöglichkeiten wäre daher ein größeres Problem für die Brit:innen gewesen und hätte vielleicht sogar weitere Rebellionen im späten neunzehnten Jahrhundert und darüber hinaus ausgelöst.

Die Folge war, dass die sexuelle Regulierung der indischen Gesellschaft durch den britischen Staat fast ausschließlich durch die Kontrolle und Klassifizierung von Frauenkörpern erfolgte. (Rafia Zakaria, ALBUM, 6.3.2022)