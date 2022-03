Wollte eigentlich bald die politische Pension antreten: Johannes Rauch. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Nach etwa einem Jahr Pandemie ging Rudolf Anschober als Gesundheitsminister die Kraft aus, so auch seinem Nachfolger Wolfgang Mückstein. Am Donnerstagnachmittag trat der 47-Jährige zurück. Einen solchen Spitzenjob könne man nur ausüben, "wenn man jeden Tag 100 Prozent geben kann", erklärte Mückstein. Da sei für ihn nicht mehr möglich gewesen. Die Bedrohungen im Zusammenhang mit dieser Krise und der permanente Personenschutz sollen schließlich zu dieser Entscheidung geführt haben. Der Mediziner schien in den vergangenen Monaten aber auch nie wirklich vollends in seinem Amt angekommen zu sein – es dürfte ihm auch an politischem Durchsetzungsvermögen gemangelt haben, heißt es.

Nun steht mit Johannes Rauch bereits der dritte grüne Gesundheitsminister parat – DER STANDARD porträtierte ihn ausführlich. Der 62-jährige Vorarlberger Landesrat für Umwelt, Klimaschutz und Mobilität wollte sich eigentlich mit Ende der Legislaturperiode 2024 vollends aus der Politik zurückziehen. Nun folgte allerdings der Ruf aus Wien. Vizekanzler Werner Kogler machte aus dem bereits zirkulierenden Gerücht ein Fakt, indem er noch am Donnerstag twitterte, dass er dem grünen Parlamentsklub und Bundesvorstand Rauch als "bestgeeigneten Nachfolger" vorschlagen werde.

Am Freitag folgt noch der Beschluss im Erweiterten Bundesvorstand der Grünen. Für 12.30 Uhr hat Kogler dann eine Pressekonferenz zu "Personellem" angesetzt. Da wird Rauch, der bereits in den türkis-grünen Koalitionsverhandlungen eine eminente Rolle spielte, offiziell als neuer Gesundheits- und Sozialminister vorgestellt. Mit der Angelobung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird Anfang nächster Woche gerechnet. (jan, 4.3.2022)