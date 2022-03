Wer ein kleines Vermögen ausgeben will, kann jetzt im Disney World Orlando in einem "Star Wars"-Hotel einchecken – ein Aufenthalt kann über 5.000 Euro kosten

Im Vergnügungspark Disney World Orlando in Florida hat Ende Februar ein Hotel eröffnet, das sich speziell an Star Wars-Fans richtet. "Star Wars Galactic Starcruiser" heißt es. Unterteilt ist es in mehrere Bereiche: das Raumschiff Halcyon, das Atrium, die Brücke sowie die Zimmer, sogenannte Launch Pods. Hier gibt es neben einem Queensize-Bett auch kojenartige Stockbetten.

Durch die Fenster der insgesamt hundert Kabinen blickt man in die Weiten des Weltraums, inklusive "Raumschiffen und anderen galaktischen Sehenswürdigkeiten", wie es bei Disney heißt. Schließlich soll das ganze Setting die Gäste in eine weit entfernte Galaxie entführen.

Theme Park Review

Zwar ist der Aufenthalt auf zwei Nächte begrenzt, aber in denen, verspricht man bei Disney, können Gäste ihre eigene Star Wars-Geschichte schreiben. Denn neben den besonderen Hotelzimmern sollen die Besucher während ihres Aufenthalts das Gefühl bekommen, sie seien wirklich an Bord eines Raumschiffs. Dafür werden unterschiedliche Crew-Rollen an die Hotelgäste vergeben, sie können einen Blick hinter die Kulissen des Raumschiffs werfen und beispielsweise den Maschinenraum besuchen. Und auch besondere Aktionen, etwa das Training mit einem Lichtschwert, stehen auf dem Programm.

In Rollen schlüpfen

Während ihres Aufenthalts kann man zum Beispiel gebeten werden, ein Geheimnis zu bewahren, eine verdeckte Nachricht zu überbringen, an einem riskanten Raub teilzunehmen, das Schiff zu verteidigen oder einen Verbündeten zu verstecken. Ganz so, als würde man in einem Film der megaerfolgreichen Reihe mitspielen.

Einzelzimmer gibt es keine. Foto: REUTERS/Lisa Richwine

"Die Entscheidungen der Gäste wirken sich auf den Verlauf dieser Geschichten aus, die sich mit denen anderer Passagiere und bekannter Figuren wie Chewbacca, Rey und Kylo Ren verflechten, während die Dynamik eines actiongeladenen Abenteuers zunimmt, das das Schicksal der Galaxie bestimmen könnte", wie das Unternehmen mitteilte. Wer möchte, kann sich verkleiden oder sich gegen Aufpreis das nötige Make-up verpassen lassen.

Das Atrium Foto: REUTERS/Lisa Richwine

Apropos Preis: Ganz billig ist das Abenteuer nicht. Die Preise variieren je nach Anreisedatum, Reisezeit und Anzahl der Personen in der Kabine. Eine Person zahlt für eine Übernachtung in einer Doppelkabine 1.209 Dollar. (1.082 Euro). Der Gesamtaufenthalt liegt bei 4.809 Dollar (4.304 Euro). In einer Dreierkabine zahlt man pro Person ab 889 Dollar (796 Euro) oder 5.299 Dollar (4.742 Euro) für den Gesamtaufenthalt. In einer Viererkabine starten die Preise ab 749 Dollar (670 Euro) oder 5.999 Dollar für den Gesamthaufenthalt (5.368 Euro). Einzelkabinen gibt es nicht. Verpflegung und Unterhaltung sind im Preis inbegriffen. Für alkoholische Getränke muss man allerdings extra zahlen. (red, 4.3.2022)