Transfer mit Brisanz vor dem direkten Duell am Sonntag zwischen den Klagenfurtern und Hütteldorfern um einen Platz in der Meisterrunde

Von den Violetten zu den Grünen: Patrick Greil wird Hütteldorfer. Foto: APA/GERT EGGENBERGER

Klagenfurt/Wien – Just vor dem Showdown am Sonntag zwischen Rapid und Austria Klagenfurt (17 Uhr) um einen Platz in der Meisterrunde haben die Hütteldorfer einen unter diesen Umständen brisanten Transfer-Coup gelandet. Laut einem Bericht der Kronen Zeitung ist es den Grün-Weißen gelungen, Patrick Greil zu verpflichten und im Sommer nach Wien zu lotsen.

Der 25-jährige Mittelfeldspieler kann dann ablösefrei zu Rapid wechseln. Er soll den Vertag bereits unterzeichnet haben, nur der Medizincheck soll noch ausstehen. Erst am Montag hat Greil auf Sky gesagt, noch keine Entscheidung getroffen zu haben. "Ich habe noch keine Pläne geschmiedet, lasse das auf mich zukommen." Damit versuchte er wohl zusätzliche Brisanz im Vorfeld der Partie zwischen seinem aktuellen und seinem künftigen Arbeitgeber in Hütteldorf zu vermeiden.

Der Salzburger Mittelfeldmotor hat seit seinem Transfer 2018 zum damaligen Zweitligisten Austria Klagenfurt in 115 Spielen 17 Treffer erzielt. Nach dem Aufstieg debütierte er im Juli 2021 im Kärntner-Derby gegen den WAC in der höchsten Spielklasse. Sein erster Treffer in der Bundesliga gelang ihm im vergangenen August beim 2:1-Sieg gegen WSG Tirol.

Greil ist nach überstandener Corona-Infektion einsatzbereit. Ob ihn Trainer Peter Pacult am Sonntag gegen Rapid aufs Feld schicken wird, bleibt abzuwarten. (honz, 4.3.2022)