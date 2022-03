René Benkos Signa steigt bei "Ostthüringer Zeitung" ein. Foto: APA / Helmut Fohringer

Wien – René Benkos Signa-Gruppe steigt bei einem weiteren Verlagsunternehmen der deutschen Mediengruppe Funke ein. Das geht aus einer Zusammenschlussanmeldung bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) hervor. Die Signal hält seit Ende 2018 49 Prozent an der Funke-Holdinggesellschaft, die wiederum 50 Prozent an der "Krone" und fast 50 Prozent am "Kurier" besitzt.

Laut BWB will die Innsbrucker Signa Medien GmbH im Besitz der Signa Holding 40 Prozent der Anteile an der Ostthüringer Zeitung Verlag GmbH & Co KG sowie der OTZ Verwaltungsgesellschaft, beide in Gera (Deutschland), übernehmen. Die Anteile würden abgetreten, die Signa Medien GmbH und die bisherige Gesellschafterin Funke OTZ Holding GmbH in Erfurt würden damit gemeinsam die Kontrolle über die beiden Verlagsgesellschaften übernehmen.

Als Geschäftsführer der Signa Medien GmbH ist im Firmenbuch Christoph Keese eingetragen. Der Ex-Chefredakteur der "Welt am Sonntag" und der "Financial Times Deutschland" war Executive Vice President des größten deutschen Verlagskonzerns Axel Springer und ist laut Linkedin noch Geschäftsführer der Axel Springer hy GmbH.

Co-Geschäftsführer der Signa Medien GmbH ist der Signa-Manager Marcus Mühlberger.

Signa hält seit Ende 2018 49 Prozent an der deutschen WAZ Ausland Holding, in der die österreichischen Medienbeteiligungen der Funke-Gruppe gebündelt sind. In dem Kaufvertrag ist eine Option auf die übrigen Anteile an der WAZ Ausland Holding vereinbart. Diese Übernahme scheiterte bisher an – mehrfach von Schiedsgerichten bestätigten – Vorrechten der Eigentümerfamilie Dichand auf die "Krone"-Anteile, insbesondere Vorkaufsrechten zu günstigen Konditionen. Benko soll 80 Millionen Euro für die ersten Anteile an der WAZ Ausland bezahlt haben, für den Rest sollen weitere 80 Millionen Euro vereinbart sein. (fid, 4.3.2022)