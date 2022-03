In dieser Galerie: 2 Bilder Premiere in der Abfahrt für den Kanadier Cameron Alexander (li) und den Schweizer Niels Hintermann. Foto: AFP/ERIK JOHANSEN Als Dritter nur knapp geschlagen: Matthias Mayer. Foto: EPA/Stian Lysberg Solum

Kvitfjell – Matthias Mayer saß am Freitag relativ lange am Leaderstuhl und durfte bereits mit einem Sieg spekulieren, zumal er Asse wie den Schweizer Beat Feuz und den Norweger Aleksander Aamodt Kilde hinter sich gelassen hatte. Doch es sollte anders kommen. Zunächst verdrängte Niels Hintermann mit Startnummer 17 den mit Nummer sieben in Führung gegangenen Kärntner. Und dann kam mit Nummer 39 auch noch Cameron Alexander. Der Kanadier schwang sensationell zeitgleich mit Hintermann als Erster ab.

Hintermann und Alexander gewannen ex aequo in 1:44,42 Minuten zwölf Hundertstel vor Mayer. Feuz (+0,19) verpasste als Vierter das Podest um sieben Hundertstel, der fünfplatzierte Kilde um acht. Damit verringerte Mayer als Dritter im Disziplinweltcup den Rückstand auf Kilde auf 28 Punkte, Feuz liegt 25 Zähler vor ihm.

Der Olympiadritte aus Kärnten hatte knappe Entscheidungen für die Rennen in Norwegen prophezeit. "Dass es beim ersten Rennen schon so eng ist, ist ein richtiger Startschuss in das Wochenende! Ich bin in der Wertung immer noch Dritter. Das wird auch morgen wieder eng werden, es zählt jedes Rennen, da können wir uns drauf freuen."

Olympiasieger Feuz, der zuletzt viermal in Folge kleines Kristall in der Abfahrt gewonnen hatte, sieht sich mit starker Konkurrenz konfrontiert: "Ich bin vorne dabei, das braucht es, besser wäre noch ein bissl weiter vorne. Aber es ist schön, dass ich zwei Rennen vor Schluss noch irgendwo dabei bin."

Zweitbester Österreicher wurde überraschend Daniel Danklmaier (+0,61) als Siebenter. Weniger gut erging es Daniel Hemetsberger (1,20), Max Franz (1,35), Otmar Striedinger (2,25) und Vincent Kriechmayr (2,71). Sie landeten im geschlagenen Feld.

Am Samstag steht in Kvitfjell eine weitere Abfahrt (11.30 Uhr, ORF 1) auf dem Programm, am Sonntag folgt ebendort noch ein Super-G. (honz, APA, 4.3.2022)