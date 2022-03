So sieht das Britbox-Angebot aus – noch nicht in Österreich. Foto: Britbox

Wien – Der französische Streamingriese Canal+ steht gerade mit Partner A1 am Start in Österreich, da kündigen sich auch schon die britische BBC und die private Sendergruppe ITV mit ihrer gemeinsamen Britbox an. Das Joint Venture Britbox plane, einen Abo-Videoabrufdienst für Österreich zu starten, heißt es in einer Anmeldung bei der österreichischen Wettbewerbsbehörde BWB.

BBC und ITV haben bei der BWB ihre geplanten Aktivitäten in Österreich angemeldet: BBC Studios Distribution Limited, London, und Granada Media Limited, London, planten die Aktivitäten ihres bestehenden 50/50-Gemeinschaftsunternehmens Britbox International Limited, London, 2023 auf Österreich auszudehnen – entweder über eine 100-prozentige Tochterfirma in Österreich oder durch eine Niederlassung von BBI in Österreich.

In Österreich heißt es vorerst noch unter britbox.com/at:

Foto: Britbox

Britbox hat etwa Klassiker wie "East Enders", "Coronation Street", "Emmerdale" oder "Dr. Who" im Programm.

Britbox ging vor dem Start in Großbritannien 2019 schon 2017 in den US-Markt, 2018 nach Kanada. Australien war 2020 dran, Südafrika 2021. 2022 startet die Plattform in Skandinavien. (fid, 4.3.2022)