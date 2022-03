Enttäuschung, Frust, Druck – dann wieder Erwartung und Optimismus: Es war ein Wechselbad der Gefühle und Eindrücke, wenn man zuletzt die raren öffentlichen Äußerungen der Atomverhandler in Wien verfolgte. Geht es nach den USA und den E3 (Großbritannien, Frankreich, Deutschland), dann läuft nun definitiv die Zeit aus, die man einer Wiederbelebung des 2015 ebenfalls in Wien abgeschlossenen Atomabkommens mit dem Iran geben will. Es geht um den Wiedereintritt der USA in den Deal, den sie im Mai 2018 unter Präsident Donald Trump verlassen haben – sowie darum, dass der Iran zu dessen Regeln zurückkehrt, die er seit 2019 in immer stärkerem Ausmaß verletzt.

Das Wiener Palais Coburg – seit Jahren Hauptverhandlungsort in der iranischen Atomfrage. Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Der neue Bericht der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die mit der Umsetzung des Atomdeals und prinzipiell mit der Kontrolle der iranischen Atomanlagen und Nuklearmaterialien betraut ist, ist in dieser Beziehung alarmierend. Der Iran hat seinen Bestand an angereichertem Uran in den vergangenen drei Monaten weiter erhöht. Der größte Teil des Materials ist auf bis zu zwei und bis zu fünf Prozent angereichert, also weiter niedrig. Der JCPOA – Joint Comprehensive Plan of Action, wie das Atomabkommen von 2015 offiziell heißt – sieht als Anreicherungs-Höchstgrenze 3,67 Prozent vor: Aber der Iran sollte nur 300 kg von diesem Uran haben – es sind jetzt aber mehr als 2.600 kg.

Kritische Schwelle

Vor allem jedoch hat Teheran seine Bestände von auf 20 Prozent angereichertem Uran auf mehr als 180 Kilogramm vergrößert und jene von auf 60 Prozent angereichertem Uran auf mehr als 33 Kilogramm. Das ist bei Letzterem eine Verdoppelung im vergangenen Quartal.

60 Prozent: Das ist zwar hoch angereichert, aber noch nicht waffenfähig. Wenn der Iran jedoch 40 Kilogramm von diesem Uran erreicht, so gilt das als Schwellenwert: Dann hätte der Iran genügend angereichertes Uran, um daraus genügend waffenfähiges Uran für eine Nuklearwaffe herstellen zu können. Allerdings braucht es für den Bau einer Atomwaffe auch noch andere Technologien, für deren Entwicklung die Teheran weitere etwa zwei Jahre brauchen würde, schätzen Experten.

Es brennt also der Hut. Ein erneuerter Atomdeal, mit den USA wieder an Bord, würde den Iran verpflichten, im Tausch für Sanktionsaufhebungen seine Anreicherung wieder auf das erlaubte Maß zurückzufahren und die exzessiven Bestände aufzulösen. Die USA und die E3 drängten auf eine Entscheidung, allerdings verbot sich der Iran "Deadlines". Am Donnerstag nahm der Optimismus wieder zu. Am Freitag sickerte der Sonntagvormittag als möglicher Termin für die Bekanntgabe einer Einigung durch, dieser Termin zerschlug sich jedoch später wieder.

Die Einschränkung, dass auch ein Scheitern weiter nicht ausgeschlossen sei, gilt auf alle Fälle weiter. Denn selbst wenn man den Großteil der offenen Fragen gelöst haben mag, so würde ein Dissens bei einer einzigen bedeuten, dass es keinen Deal gibt. Auch eine US-Sprecherin sprach von "signifikantem Fortschritt", allerdings würden Probleme bleiben. Bis zuletzt gab es keine direkten Gespräche zwischen der iranischen und der US-Delegation.

IAEA-Chef in Teheran

Eines der offenen Themen waren die Nachforschungen, die die IAEA zu vergangenen nuklearen Aktivitäten und nicht hinreichend erklärten Uranspuren im Iran anstellt, die auf ein Waffenprogramm oder zumindest auf unzureichende iranische Angaben hinweisen könnten. Teheran verlangt, dass die IAEA diese Fragen ad acta legt: ein No-Go für die westlichen Verhandler, wenn es keine befriedigenden iranischen Antworten gibt. IAEA-Chef Rafael Grossi reiste am Freitag zu Gesprächen nach Teheran am Samstag ab, was nahelegte, dass man sich nähergekommen war. Am Freitagabend wurde bekannt, dass die E3-Chefverhandler ihre Hauptstädte aufsuchen, auch das wurde als Zeichen für Bewegung gedeutet. Grossi soll am Samstagabend wieder nach Wien zurückkehren.

Andere letzte Streitpunkte betrafen die Sanktionsaufhebungen durch die USA und vom Iran verlangte Garantien dass die USA unter der nächsten US-Regierung nicht einfach wieder aussteigen würden. Das wird mit ziemlicher Sicherheit passieren, sollte Donald Trump tatsächlich bei den nächsten Wahlen ein Comeback gelingen.

"Joint Commission" und Außenminister

Sollte eine Einigung bevorstehen, würde in Wien die "Joint Commission" der Atomdeal-Partner einberufen werden (Iran, EU, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Russland, China – die USA gehören ja seit dem Austritt noch nicht wieder dazu). Der iranische Außenminister Hossein Amirabdollahian kündigte an, dass er für diesen Fall nach Wien reisen würde.

Bevor die Ukraine-Krise ausbrach, konnte man davon ausgehen, dass es auch Außenminister der anderen Verhandlerstaaten so halten würden. Das war angesichts der neuen Lage, dem Krieg in Europa, natürlich nicht mehr so sicher. Allerdings hieß es am Freitag, auch der russische Außenminister Sergej Lawrow werde für die etwaige Verkündigung nach Wien kommen. Auf alle Fälle bleibt erstaunlich, dass die Wiener Verhandlungen, bei denen Russland und die USA letztlich an einem Strang ziehen müssen, trotz allem weitergeführt werden konnten. (Gudrun Harrer, 5.3.2022)