Katharina Weiss-Tuider, Christian Schneider (Ill.), "Expedition Polarstern. Dem Klimawandel auf der Spur". € 22,70 / 128 Seiten. cbj, München 2021. Ab 10 Jahren Foto: CB

2019 startete das Forschungsschiff Polarstern von der norwegischen Stadt Tromsø in Richtung Nordpolarmeer. Den ersten Teil ihrer Strecke fuhr die Polarstern selbst, dann suchte sie nach einer kräftigen Eisscholle, ließ sich einfrieren und bewegte sich mittels Eisdrift weiter voran. Wie genau so eine Eisdrift funktioniert, wer sie im 19. Jahrhundert erfunden hat und warum diese Methode heute von einem modernen Forschungseisbrecher angewandt wird, erfährst du in diesem umfangreichen sowie rundum schön gestalteten Buch. Die Autorin war selbst Teil des Teams der Polarstern, sie weiß genau, wovon sie spricht, erzählt packend und gut verständlich. Auch über das wichtigste Ziel der Forschungsreise: aktuelle Daten über den Klimawandel zu sammeln.