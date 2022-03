Sebastian Schönberger erlitt bei einem Unfall multiple Verletzungen. Foto: AFP/ALAIN JOCARD

Wien/Braunau am Inn – Radprofi Sebastian Schönberger hat bei einem Trainingsunfall multiple Verletzungen erlitten. Der 27-Jährige wurde in seinem Heimatbezirk Braunau auf einer Kreuzung von einem Auto erfasst und zog sich dabei einen Mittelhandbruch, weitere Frakturen am Arm sowie Muskelverletzungen im Oberschenkel, tiefe Abschürfungen, eine Platzwunde über dem Auge und eine weitere Wunde am Kopf zu. Der Oberösterreicher aus dem französischen B&B-Hotels-Team fällt mehrere Wochen aus.

"Ich kann aber von einem Riesenglück sprechen, dass ich noch auf beiden Beinen stehe. In Anbetracht der Kollision haben alle Schutzengel mitgeholfen, dass nicht Schlimmeres passiert ist", erklärte Schönberger auf seinem Facebook-Account. Er verpasst damit unter anderem die am Sonntag beginnende Fernfahrt Paris-Nizza. In Frankreich an den Start gehen werden hingegen Felix Großschartner, Gregor Mühlberger und Marco Haller.

Bereits am Samstag geht in Italien der Schotterstraßen-Klassiker "Strade Bianche" mit Start und Ziel in Siena über die Bühne. In der Toskana treten unter anderem Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar, Weltmeister Julian Alaphilippe und die Österreicher Michael Gogl und Patrick Konrad in die Pedale. (APA, 4.3.2022)