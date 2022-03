Österreicher so gut wie seit zwei Jahren nicht: Beste Nation am Schießstand, läuferisch allerdings mit Defiziten

Simon Eder und Kollegen mischten lange um einen Podestplatz mit. Foto: EPA/KIMMO BRANDT

Kontiolahti – Im letzten Staffel-Rennen der Saison haben Österreichs Biathlon-Männer ihr bestes Weltcup-Ergebnis seit über zwei Jahren geschafft. Rang eins am Schießstand mit nur fünf Nachladern und eine ordentliche Laufleistung bedeuteten am Freitag in Kontiolahti in Summe Platz fünf – 1:44,7 Minuten hinter Sieger Norwegen. Die Besetzung David Komatz, Simon Eder, Felix Leitner und Harald Lemmerer mischte auf den 4 x 7,5 Kilometern bis kurz vor der letzten Übergabe um die Podestplätze mit.

Diese wurden erst auf den Schlussmetern entschieden und gingen an die Topnationen Norwegen vor Schweden und Frankreich. Auch Deutschland landete noch vor der rot-weiß-roten Abordnung, der das beste Ergebnis seit einem dritten Platz im Jänner 2020 in Ruhpolding glückte. Zuvor hatte es die Saison-Resultate 17, 16, 12 und 9 gegeben.

Auch der Kontiolahti-Weltcup findet derzeit ohne die in den Ukraine-Krieg involvierten Nationen Ukraine, Russland und Belarus statt, die bei den Peking-Spielen allesamt Ränge vor den damals zehntplatzierten Österreichern belegt hatten. (APA, 4.3.2022)