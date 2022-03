Against the Ice, Joe vs. Carole, Checker Julian, Bürgeranwalt, Downsizing, Die Entdeckung der Unendlichkeit, Im Schatten der Angst – dazu die Radiotipps

Was hat die Mama zu verbergen? Toni Collette als Laura Oliver mit ihrer Tochter Andy (Bella Heathcote) in "Ein Teil von ihr", neu auf Netflix. Foto: Mark Rogers / Netflix

STREAMINGTIPPS:

WILDE_MAMA

Ein Teil von ihr Für gewöhnlich haben Teenager Geheimnisse vor ihren Eltern. Hier ist es umgekehrt. Die sonst gutmütige Mama bringt einen Amokläufer brutal zur Strecke. Tochter Andy (Bella Heathcote) forscht nach und stößt auf gar Ungeheuerliches. Netflix

KALT UND IMMER KÄLTER

Against the Ice Grundlage des Films ist der Tatsachenbericht des dänischen Polarforschers Ejnar Mikkelsen, er beschreibt die Geschehnisse des Jahres 1910. Damals machten sich Kapitän Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau) und sein Begleiter Iver Iversen (Joe Cole) in Grönland auf die Suche nach Aufzeichnungen einer gescheiterten Vorgängermission. 865 Tage waren sie alleine in dieser unwirtlichen und kalten Gegend unterwegs. Und das macht natürlich etwas mit einem. Netflix

UNENDLICHE_WEITEN

Star Trek: Picard Picard und seine Crew sind in der zweiten Staffel in einer geänderten Zeitlinie im Jahr 2024 unterwegs. Wiedersehen mit John de Lancie als Q. Amazon Prime

EXOTISCH

Joe vs. Carole Die Geschichte des Großkatzenbesitzers Joe Exotic (bekannt aus Tiger King) und seiner Rivalin und Tierrechtsaktivistin Carole Baskin, diesmal als fiktive Serie mit John Cameron Mitchell und Kate McKinnon. Acht Folgen. Sky

TV-TIPPS:

7.55 GESCHEITES FÜR KINDER

Checker Julian Diesmal begibt sich Julian auf eine Zeitreise zu den Wikingern. In Haithabu, einer ehemaligen Wikingersiedlung im Norden Deutschlands, erklärt er, warum die Wikinger so gute Seefahrer waren und ob sie wirklich so wild waren, wie wir heute denken. Bis 8.20, ARD

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt MA 35: Das lange Warten auf einen Termin. / Nachgefragt: Unzumutbarer Lärm durch Geschäfte? / Baumängel beim Wohnungskauf? Bis 18.57, ORF 2

20.10 DOKUMENTARFILM

Klitschko (D/UKR 2022, Sebastian Dehnhardt) Der Film erzählt die faszinierende Geschichte der berühmtesten Boxbrüder der Welt, der Klitschkos: von der vom sozialistischen Drill geprägten Kindheit in der Ukraine über die ersten Erfolge als Amateure, den Umzug nach Deutschland bis zum Aufstieg zu internationalen Superstars des Boxsports. Bis 22.10, Arte

20.15 SCI-FI-KOMÖDIE

Downsizing (USA 2017, Alexander Payne) Matt Damon als abstiegsgefährdeter US-Bürger lässt sich schrumpfen, um sich sein Leben besser leisten zu können. Christoph Waltz zeigt ihm als Schwarzmarktmillionär, wie es sich im Miniaturformat in Saus und Braus leben lässt. Regisseur Alexander Payne (Sideways) erweist sich einmal mehr als Meister der Tragikomödie. Bis 22.25, ORF 1

23.10 STEPHEN HAWKING

Die Entdeckung der Unendlichkeit (The Theory of Everything, GB 2014, James Marsh) Biografie nach Jane Hawkings Memoiren über ein Leben mit dem weltweit bekanntesten zeitgenössischen Astrophysiker Stephen Hawking. Eddie Redmayne nimmt mit Unterstützung von Felicity Jones den Kampf gegen die Nervenerkrankung ALS auf und erhielt dafür den Oscar und den Golden Globe als bester Hauptdarsteller. Bis 1.05, 3sat

23.55 PSYCHOTHRILLER

Im Schatten der Angst (Ö/D 2019, Till Endemann) Julia Koschitz spielt Karla Eckhardt. Als Psychiaterin soll sie die Schuld eines Angeklagten beweisen. Das ist bald klarer, als ihr lieb ist. Justus von Dohnányi spielt ihren charismatischen und gefährlichen Gegenspieler. Bis 1.25, ORF 2