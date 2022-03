(Wüstes Land.

Darin eine Schlucht.

Von links nähern sich fünf Tibeter.

Von rechts nähern sich sieben Samurai.

An der engsten Stelle der Schlucht treffen die fünf Tibeter auf die sieben Samurai.

Pause.

Die fünf Tibeter blicken sich ungeduldig um nach einem Publikum, dessen Nerven, wie sie von früheren Auftritten her wissen, in diesem Augenblick zum Zerreißen gespannt sein müssten.

Auch die sieben Samurai blicken sich ungeduldig um nach einem Publikum, dessen Nerven, wie sie von früheren Auftritten her wissen, in diesem Augenblick zum Zerreißen gespannt sein müssten.



Pause.

Die fünf Tibeter blicken einander verstört an.

Auch die sieben Samurai blicken einander verstört an.

Die sieben Samurai blicken die fünf Tibeter verstört an.

Auch die fünf Tibeter blicken die sieben Samurai verstört an.



Pause.

Pause.

Pause.

Vorhang)

(Antonio Fian, 5.3.2022)