In "Woman" erzählen Frauen ihre Geschichten, sie sprechen von Mutterschaft, Bildung, Sexualität, häuslicher Gewalt. 23.05 Uhr, ORF 2. Foto: ORF / Mindjazz Pictures / Dimitri Vershinin

7.05 FAMILIENKRISEN

Romys Salon (D 2019, Mischa Kamp) Der Film erzählt die Geschichte der neunjährigen Romy und ihrer an Alzheimer erkrankten Großmutter Stine. Behutsam beschreibt Regisseur Mischa Kamp, wie die Familie mit der Krankheit der Großmutter umgeht und über den Schmerz und die Krise wieder ein Stück weit zusammenfindet. Berührend, ganz ohne Kitsch. Bis 8.30, ARD

11.05 DISKUSSION

Europastudio: Putins Schatten über Osteuropa Bei Paul Lendvai diskutieren: Bartosz Wieliński (Gazeta Wyborcza), Edit Inotai (freie Journalistin, Budapest), Hans Rauscher (DER STANDARD), Burkhard Bischof (Die Presse) und Carola Schneider (ORF-Korrespondentin in Moskau). Bis 12.00, ORF 2

20.10 DOKUMENTATION

Oktoskop: Un Solo Colore Regisseur Joerg Burger spricht mit Lukas Maurer über seinen Film Un Solo Colore. Die kleine kalabrische Gemeinde Camini hat mit der Landflucht zu kämpfen. Doch anstatt die leerstehenden Wohnungen und Häuser verfallen zu lassen, werden sie Geflüchteten zur Verfügung gestellt. Der Dokumentarfilm erzählt von den positiven und negativen Seiten des italienischen Vorzeigeprojekts. Bis 21.55, Okto

20.15 VERGESSEN

Yesterday (GB 2019, Danny Boyle) Was wäre, wenn sich niemand mehr an die Beatles erinnern könnte? Dieses Szenario entwerfen Oscar-Preisträger Danny Boyle und Drehbuchautor Richard Curtis in ihrer skurrilen Liebeserklärung. Bis 22.30, RTL

21.45 TRENNUNG

Scheidung für Anfänger (D 2018, Thorsten M. Schmidt) Andrea Sawatzki und Christian Berkel spielen ein Ehepaar, dessen geplante friedliche Trennung zur Schlammschlacht mutiert. So kommt die vermisste Dynamik zurück in die Beziehung. Bis 23.15, 3sat

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Putins Krieg – Wie gefährdet ist Europa? Darüber reden: Karoline Edtstadler (Bundesministerin für EU und Verfassung, ÖVP), Jean Asselborn (Außenminister Luxemburg), Róża Thun (Mitglied des EU-Parlaments, Polen), Andris Teikmanis (lettische Präsidentschaftskanzlei), Oliver Jens Schmitt (Historiker, Wien). Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTATION

Woman Frauen aus 50 Ländern sprechen in 30 Sprachen darüber, wie es sich für sie anfühlt, Frau zu sein. Sie erzählen von Vergewaltigung, Genitalverstümmelung, Zwangsehe, Angst, Scham und Trauer, aber auch von Liebe, Sex und Glück. Bis 0.55, ORF 2

23.15 HORRORVORSTELLUNG

Du lebst noch 105 Minuten (Sorry, Wrong Number, USA 1948, Anatole Litvak) In Anatole Litvaks New York des Jahres 1948 ist der Tag kaum heller als die Nacht. Dunkelheit umspielt das Geschehen, düster sind die Charaktere: Da ist eine hysterische, ans Bett gefesselte kranke Leona, die erfährt, dass sie ermordet werden soll. Sie versucht – anfangs noch zornerfüllt, später nur noch verzweifelt –, Hilfe herbeizuschaffen. Beklemmender Psychothriller mit Barbara Stanwyck und Burt Lancaster. Bis 0.40. 3sat