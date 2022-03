Foto: Reuters/BRENDAN MCDERMID

Das geplante Verteilzentrum von Amazon ist nun offenbar in Graz Geschichte: Wie Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) Freitagmittag in einer Aussendung mitteilte, hat das US-Unternehmen all seine Anträge zurückgezogen. Ganz vom Tisch scheint das Projekt für rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch nicht. Das Verteilzentrum könnte im Grazer Umland gebaut werden. Kahr ist dennoch erleichtert: "Vor allem die Verkehrsbelastung in Liebenau hätte dramatisch zugenommen."

Der Online-Riese Amazon wollte im Süden von Graz beim Liebenauer Gürtel ein Verteilzentrum mit Platz für rund 250 Mitarbeiter und knapp 1.000 Fahrer bauen. Die Flächeninanspruchnahme durch das Vorhaben betrug etwa 5,7 Hektar, die Bruttogeschoßfläche 67.877 Quadratmeter. Geplant waren eine Lager- und eine Logistikhalle, zwei Parkflächen im Freien für die Pkw der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Ladeflächen, eine viergeschoßige Parkgarage für 960 Lieferfahrzeuge, Verkehrserschließungsflächen und Infrastrukturanlagen. Im Logistikzentrum sollten Pakete sortiert und ausgeliefert werden – 24 Stunden täglich, an sechs Tagen in der Woche. (APA, 4.3.2022)