Eigentlich ist Johannes Aigner (16) in den Technikdisziplinen zuhause. "Ich habe aber gemerkt, dass mir das schnelle Fahren richtig Spaß macht", sagte der sehbehinderte Niederösterreicher im Vorfeld der Paralymics. Für andere ist die Abfahrt die Königsdisziplin, für Aigner und Guide Matteo Fleischmann ist sie die Möglichkeit "Tage auf der Piste zu verbringen". So ein Tag auf der Piste war der erste der Paralympics in China. An so einem Tag auf der Piste legten die zwei gleich auf Anhieb die schnellste Zeit in den Schnee. Das heißt Gold. Es war Aigners erste Wettkampf-Abfahrt überhaupt.

Markus Salcher aus Kärnten ist kein Neuling auf paralympischen Schnee. Der 30-Jährige hat bereits fünf Medaillen gesammelt, zwei davon in Gold (2014 in Sotschi). Auch bei den Wettkämpfen in Peking zählt der halbseitig gelähmte Speedspezialist zu den großen Medaillenanwärtern. In der Abfahrt sollte gleich Zählbares rausschauen. Und das tat es: Der Kärntner musste sich in Yanqing nur dem Franzosen Arthur Bauchet geschlagen geben und schnappte sich Silber. (hag, 5.3.2022)