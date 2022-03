Ab Samstag gilt die FFP2-Maskenpflicht nur noch an Orten, an denen vulnerable Personengruppen nicht vorbeikommen, wie etwa Supermärkten und Drogerien. Foto: APA / dpa / Marijan Murat

Von der Bundesregierung, allen voran von dem mittlerweile zurückgetretenen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne), wurde er bereits angekündigt, nun ist er da: der große Tag des Frühlingserwachens. Am Samstag fallen so gut wie alle Corona-Regeln. Es kann wieder getanzt und gefeiert werden – und das ganz ohne Nachweise oder lästige Masken.

Nur Wien ist wieder einmal strenger. Während der Rest des Landes neue Freiheiten genießen kann, muss man in der Bundeshauptstadt weiterhin vorsichtig bleiben. Ein Überblick, was ab diesem Wochenende wo erlaubt ist.

3G-Regel

Der grüne Pass, der in den vergangenen Wochen zum stetigen Begleiter außerhalb der eigenen vier Wände wurde, wird fast nirgendwo mehr kontrolliert – egal ob im Lokal, im Geschäft oder in der Bar. Die G-Regel ist beinahe überall außerhalb von Wien abgeschafft. Einzig für den Einlass ins Krankenhaus oder Pflegeheim muss man seinen Status noch preisgeben. Für einen Besuch dort muss man auch weiterhin entweder geimpft, genesen oder getestet erscheinen.

Nachtgastronomie

Lange mussten Clubbetreiber warten. Nun ist es so weit. Die Sperrstunde fällt im ganzen Land, die Nachtgastronomie öffnet. Die ersten Clubs empfingen ihre Besucherinnen und Besucher bereits in der Nacht auf Samstag. Ab 0 Uhr konnte aufgemacht werden. Einzige Regel: Bei Zusammenkünften von mehr als 50 Menschen muss ein Sicherheitskonzept erstellt werden, das von den Bezirksverwaltungsbehörden kontrolliert wird.

FFP2-Masken werden abgelegt

Es ist die unter Fachleuten wohl umstrittenste Lockerung: das Ende der FFP2-Masken-Pflicht. Denn Masken bieten sowohl für die Trägerin wie auch das Umfeld einen guten Schutz vor einer Covid-Infektion. Zudem zählt die Maske zu den am wenigsten einschneidenden Maßnahmen. Trotzdem: Egal ob im Schuhgeschäft oder im Museum, ab Samstag kann die Maske beinahe überall abgelegt werden. Eine Ausnahme sind jene Orte, an denen vulnerable Personengruppen nicht vorbeikommen und geschützt werden sollen. Also etwa der Supermarkt, die Drogerie oder die Öffis.

Wiener Weg

Auch in der Bundeshauptstadt fallen die meisten Corona-Regeln an diesem Wochenende. Außer dort, wo das Tragen von Masken nicht möglich ist – etwa in der Gastronomie und Nachtgastronomie –, bleibt die 2G-Regel bestehen. Sprich: Ins Lokal und den Club darf nur, wer genesen oder geimpft ist. Außerdem gilt die Maskenpflicht weiter im gesamten Handel. (Oona Kroisleitner, 5.3.2022)