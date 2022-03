Die Bulls umzingeln Antetokounmpo. Foto: IMAGO/Melissa Tamez/Icon Sportswire

Chicago – Angeführt von Superstar Giannis Antetokounmpo hat Titelverteidiger Milwaukee Bucks in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA das Topspiel bei den Chicago Bulls gewonnen. Milwaukee setzte sich am Freitagabend (Ortszeit) dank eines starken Schlussviertels mit 118:112 durch.

Antetokounmpo glänzte mit 34 Punkten und 16 Rebounds, in den letzten fünf Minuten erzielte zudem Jrue Holiday zehn seiner 26 Punkte. Die Bucks drehten in der Schlussphase noch das Spiel und führen nun die Central Division an – gleichauf mit den Bulls, die alle acht bisherigen Saisonspiele gegen die drei anderen Top-Teams der Eastern Conference verloren haben. Die Miami Heat (42:22 Siege) führen vor den Philadelphia 76ers (39:23) und eben den Bucks und Bulls (je 39:25). (APA, dpa, 5.3.2022)

NBA-Ergebnisse vom Freitag:

Washington Wizards – Atlanta Hawks 114:117

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks 112:118

Detroit Pistons – Indiana Pacers 111:106

Philadelphia 76ers – Cleveland Cavaliers 125:119

Toronto Raptors – Orlando Magic 97:103

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 124:90

Oklahoma City Thunder – Minnesota Timberwolves 101:138

Denver Nuggets – Houston Rockets 116:101

Phoenix Suns – New York Knicks 115:114