Der bisherige Klubobmann ist Teil der Doppelspitze der Grünen Landespartei. Seine Angelobung ist am Mittwoch vorgesehen

Der bisherige Obmann des Grünen Landtagsklub Daniel Zadra folgt dem neuen Gesundheitsminister Johannes Rauch als Umwelt- und Mobilitätslandesrat nach. Foto: APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Bregenz – Der Landesvorstand der Vorarlberger Grünen hat am Samstagvormittag in einer Videokonferenz in einem einstimmigen Beschluss den bisherigen Klubobmann Daniel Zadra als Umwelt- und Mobilitätslandesrat und damit als Nachfolger für den designierten Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch nominiert. Teilweise geregelt wurde auch das Sesselrücken durch den Aufstieg des 37-jährigen Juristen und Politwissenschafters.

Zadra ist seit 2014 Abgeordneter zum Vorarlberger Landtag und seit 2019 Obmann des Grünen Landtagsklubs. Von 2015 bis 2019 war er außerdem Mitglied der Gemeindevertretung in Lustenau. Seit Juni 2021 bildet Zadra gemeinsam mit Eva Hammerer die Doppelspitze der Grünen Landespartei.

Angelobung am Mittwoch

Daniel Zadras Angelobung als Landesrat ist für die nächste Landtagssitzung am kommenden Mittwoch geplant. Die daraus resultierende Nachrückung im Landtag steht fest: Den frei werdenden Platz übernimmt die Lustenauer Gemeinderätin Christine Bösch-Vetter. Wer die Leitung des Landtagsklubs übernimmt, will die Fraktion am Montag beraten. Bis zur Sitzung des Landesvorstandes war davon ausgegangen worden, dass Eva Hammerer diese Funktion übernehmen wird. (APA, 5.3.2022)