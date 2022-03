Bernhard Raimann hofft auf die NFL.

Foto: Reuters/Kirby Lee-USA TODAY Sports

Indianapolis (Indiana) – Das österreichische Football-Talent Bernhard Raimann hat am Freitag (Ortszeit) beim Scouting Combine der National Football League (NFL) in Indianapolis seinen Ruf als potenzieller Erstrunden-Pick im NFL-Draft Ende April untermauert. Der gebürtige Burgenländer überzeugte in Drills, im Sprint und in der Kraftkammer mit Athletik und Explosivität. Der 24-Jährige gilt als einer der besten Offensive Tackles seines College-Jahrgangs.

Bei den physischen Combine-Tests zeigte Raimann im Weit- und Hochsprung (2,97 m bzw. 77,5 cm aus dem Stand) sowie im Bankdrücken (30 Wiederholungen) Top-6-Werte unter den gut 50 Athleten auf seiner Position. Beweglichkeit und Schnelligkeit trotz 138 Kilogramm Körpergewicht stellte der Steinbrunner im 3-Cone-Drill (7,46 Sek.) und im 20-Yard-Shuttle-Test (4,49 Sek.) unter Beweis, im 40-Yard-Sprint befand sich der Tackle vom Central-Michigan-College mit 5,05 Sekunden im oberen Drittel.

Der NFL-Draft findet vom 28. bis 30. April im neuen Allegiant Stadium in Paradise/Nevada, dem Heimstadion der Las Vegas Raiders, statt. Raimann könnte dort Sportgeschichte schreiben und als erster Österreicher in der NFL-Talente-Ziehung ausgewählt werden. (APA, 5.3.2022)