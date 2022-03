Ein Bild aus der Schlussphase. Foto: IMAGO/ANP

Arnheim – In der niederländischen Fußball-Ehrendivision ist das Spiel zwischen Vitesse Arnheim und Sparta Rotterdam wegen Zuschauer-Ausschreitungen in der Nachspielzeit am Freitag abgebrochen worden. Beim Stand von 0:1 waren in der Schlussphase mehrere Gegenstände auf das Spielfeld geworfen worden. Auch Feuerwerkskörper wurden nach Angaben der Zeitung "De Telegraaf" gezündet.

Sparta-Torhüter Maduka Okoye war von einem Becher an der Schulter getroffen worden. Die Sparta-Spieler sahen ihre Sicherheit nicht mehr gewährleistet. In der Vorwoche war Rapid Wien im Play-off der Conference League an Vitesse gescheitert. Arnheims ÖFB-Legionär Adrian Grbic fehlte gegen Sparta wegen einer Sperre. (APA, dpa, 5.3.2022)