Lisa Hauser musste sich in Kontiolahti mit Rang 26 begnügen. Ex-Langlauf-Star Nilsson kam als Dritte erstmals aufs Stockerl im Biathlon-Weltcup

Zdouc wurde 19. in der Verfolgung. Foto: Photo by Joe Klamar / AFP

Kontiolahti – Die österreichischen Biathletinnen haben beim Weltcup-Sprint am Samstag in Kontiolahti keinen Spitzenplatz erreicht und somit eine gute Ausgangslage für das Verfolgungsrennen am Sonntag verpasst. Dunja Zdouc kam als beste ÖSV-Athletin auf Rang 19, die 28-jährige Kärntnerin hatte 1:01,9 Minuten Rückstand auf die siegreiche Deutsche Denise Hermann. Lisa Hauser, der drei Fehlschüsse unterliefen, kam auf Platz 26.

Zdouc zeigte als eine von nur wenigen Starterinnen eine fehlerfreie Schießleistung und erlief ihr bestes Saisonergebnis. Hauser zeigte zwar eine Topleistung in der Loipe, zwei Fehler im Liegendanschlag und einer stehend machten aber eine bessere Platzierung zunichte. Die Tirolerin geht nun mit einem Rückstand von 1:14,7 Minuten in die Verfolgung. Julia Schwaiger kam mit zwei Fehlschüssen auf Rang 34 (+1:34,0 Min.), Anna Juppe verpasste als 62. (+2:49,3) die Qualifikation für das Sonntagsrennen.

Einzel-Olympiasiegerin Hermann gewann 5,0 Sekunden vor der Norwegerin Tiril Eckhoff und 5,2 Sekunden vor Stina Nilsson aus Schweden. Die einstige Weltklasse-Langläuferin und Olympiasiegerin Nilsson kam damit erstmals seit ihrem Wechsel zum Biathlon aufs Weltcup-Stockerl. (APA, 5.3.2022)

Ergebnisse vom Biathlon-Weltcup am Samstag in Kontiolahti (Finnland):

Sprint – 7,5 km Frauen:

1. Denise Hermann (GER) 20:08,6 Min. (1 Schießfehler=Strafrunden)

2. Tiril Eckhoff (NOR) +5,0 Sek. (1)

3. Stina Nilsson (SWE) +5,2 (1).

Weiter: 19. Dunja Zdouc +1:01,9 Min. (0) – 26. Lisa Hauser +1:14,7 (3) – 34. Julia Schwaiger +1:34,0 (2) – 62. Anna Juppe (alle AUT) +2:49,3 (3)

Weltcup-Gesamtwertung nach 16 von 22 Rennen:

1. Marte Olsbu Röiseland (NOR) 685 Punkte

2. Elvira Öberg (SWE) 599

3. Dsinara Alimbekawa (BLR) 589.

Weiter: 5. Hauser 502 – 59. Zdouc 40 – 69. Schwaiger 24 – 87. Katharina Innerhofer 10 – 95. Christina Rieder 5