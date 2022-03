Auch Schalke-Torjäger Simon Terodde konnte die Niederlage nicht verhindern. Foto: IMAGO/Revierfoto

Hamburg/Gelsenkirchen – Der FC St. Pauli hat am Samstag in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga einen 3:1-Heimsieg gegen den Karlsruher SC eingefahren. Der Kiez-Club, bei dem der Kärntner Stürmer Guido Burgstaller das zweite Tor der Hamburger vorbereitete, schob sich vorerst auf Platz zwei vor. Der Wiener KSC-Verteidiger Christoph Kobald sah Gelb und wurde zur Pause ausgewechselt. Schalke 04 kassierte indes mit einem neuen Trikotsponsor auf der Brust eine 3:4-Heimniederlage gegen Hansa Rostock.

Die Gelsenkirchener, bei denen Martin Fraisl im Tor stand, holten drei Mal einen Rückstand auf. Ein Dreierpack von Schalke-Stürmer Simon Terodde reichte dennoch nicht, um anzuschreiben, da Nils Fröling in der 95. Minute Hansa zum Sieg schoss. Im Aufstiegskampf verloren die Schalker damit wertvolle Punkte. Der Club hatte am Samstag das Wohnungsunternehmen Vivawest als neuen Sponsor vorgestellt, nachdem sich die Königsblauen aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine vom bisherigen Hauptsponsor Gazprom getrennt hatten. Gegen Rostock prangte auf den Schalke-Trikots neben Vivawest auch die Aufschrift "Gemeinsam für Frieden".

Der SV Sandhausen kam im Abstiegskampf gegen Hannover 96 zu einem wichtigen 3:1-Heimsieg. Lukas Hinterseer bereitete den einzigen Treffer der Niedersachsen vor, zu mehr reichte es für Hannover aber nicht. (APA, 5.3.2022)