Gleichzeitig kam es auch in manchen Ländern zu prorussischen Demonstrationen, die die Schuld am Konflikt vielmehr beim Westen und der Nato sehen

Am zehnten Tag des russischen Angriffskrieges in der Ukraine gingen erneut Tausende weltweit auf die Straße, um für Frieden und gegen den Krieg zu demonstrieren. In Städten wie Wien, Paris oder Tokio zogen Menschen mit blaugelben Flaggen und Schildern durch die Straßen. Mancherorts wird aber auch für die Gegenseite demonstriert. (red, 5.3.2022)

In Wien wurde Samstagnachmittag erneut unter anderem mit dem Slogan "Stop the war" gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert.

In Den Haag in den Niederlanden fanden sich zahlreiche Protestierende mit pro-ukrainischen Plakaten im Koekamp-Park ein. Foto: AFP/SEM VAN DER WAL

Auch am Pariser Place de la Republique versammelten sich Protestierende.

Diese Demonstrantin in Paris will Putin "und seinen Freunden helfen, den Weg zur Hölle zu finden". Foto: AFP/SAMEER AL-DOUMY

In Tokio, Japan, demonstrierten laut Angaben der Gruppe ukrainischer Organisatorinnen und Organisatoren rund 4.000 Menschen gegen den Krieg. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Takumi Wada

Die Menschen zogen durch den zentral gelegenen Bezirk Shibuya. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/Takumi Wada

In Genf trug eine Demonstrantin ein Kleid aus Gasmasken. Foto: EPA/MARTIAL TREZZINI

Aber nicht auf allen Demonstrationen ist die ukrainische gelb-blaue Flagge so omnipräsent: Schon am Freitag fanden in der serbischen Hauptstadt prorussische Demonstrationen statt. Foto: REUTERS/Stefan Stojanovic