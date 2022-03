0:1 bei Leicester – Abramowitsch-Sprechchöre vor Chelsea-Sieg in Burnley

Jesse Marsch in seinem Element. Foto: AFP/GEOFF CADDICK

Leicester – Der frühere Salzburg-Coach Jesse Marsch hat bei seinem Debüt mit Leeds United in der englischen Fußball-Premier-League eine knappe Niederlage kassiert. Im Auswärtsspiel bei Leicester City unterlag das stark abstiegsgefährdete Team des US-Amerikaners am Samstag trotz einer engagierten Leistung mit 0:1. Harvey Barnes (67. Minute) erzielte den Siegtreffer für Leicester.

Leeds hatte die Verpflichtung von Marsch am Montag bekanntgegeben. Der 48-Jährige holte in der Folge Franz Schiemer als Assistenztrainer. Der englische Klub hatte sich nach vier Niederlagen in Serie von dem bei den Fans beliebten Coach Marcelo Bielsa getrennt.

Der Tabellendritte Chelsea schlug nach einer torlosen Hälfte in Burnley binnen acht Minuten in der zweiten Hälfte dreimal (47., 52., 55.) zu. Der Deutsche Kai Havertz glänzte in dieser Phase mit einem Doppelpack. Vor dem 4:0-Sieg skandierten Chelsea-Fans während Solidaritätsbekundungen für die Ukraine den Namen ihres Langzeiteigentümers Roman Abramowitsch. Der angeblich Wladimir Putin nahestehende russische Milliardär hatte zuletzt angekündigt, den SpitzenKlub zu verkaufen. (APA/dpa, 5.3.2022)