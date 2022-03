Liebe Leserin, lieber Leser,

über eine Woche nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine werden auch in der digitalen Wirtschaft immer härtere Maßnahmen gesetzt. So ziehen sich weitere Tech-Unternehmen aus dem russischen Markt zurück, während Russland seinerseits den Zugang zu Facebook und Twitter sperrt. In den Fokus er Aufmerksamkeit ist auch das russische Sicherheitsunternehmen Kaspersky gerückt, dessen Software auf zahlreichen westlichen Rechnern installiert ist.

Indes fand in Barcelona vergangene Woche der Mobile World Congress statt – und wir fassen zusammen, was man angesichts der sonstigen Nachrichtenlage leicht verpassen konnte. In unserem Interview mit Niantic erklären die "Pokémon Go"-Macher außerdem, wie sie sich die Zukunft des Metaversums vorstellen – Spoiler: Die Vision unterscheidet sich radial von jener des Mark Zuckerberg.

Wir wünschen eine angenehme Lektüre und ein entspannendes Wochenende.

Ukraine-Krieg wird für Antiviren-Hersteller Kaspersky zur Zerreißprobe

Anders spenden: Airbnb-User buchen Unterkünfte in der Ukraine, die sie nicht nutzen

Microsoft stellt Verkauf aller Produkte und Dienste in Russland ein

Kryptobörsen machen weiter Geschäfte in Russland

Russland blockiert auch Facebook und Twitter

So stellen sich die "Pokémon Go"-Macher die Zukunft des Metaversums vor

Mobile World Congress 2022: Gadgets und Netze im Schatten von Krieg und Covid

Bitcoin fällt unter 40.000 Dollar, bleibt aber stärker als der russische Rubel