Weltmeister Quartararo nimmt das Auftaktrennen nur von Position elf in Angriff

Jorge Martin vor allen anderen. Foto: EPA/NOUSHAD THEKKAYIL

Doha – Der Spanier Jorge Martin hat sich beim MotoGP-Saisonauftakt in Katar die Pole Position gesichert. Der 24-Jährige vom Ducati-Kundenteam Pramac war auf dem Lusail International Circuit im Qualifying um 0,147 Sekunden schneller als sein Markenkollege Enea Bastianini aus Italien. Die erste Startreihe für den Grand Prix von Katar wird durch Marc Marquez komplettiert. Der sechsfache MotoGP-Weltmeister war auf Honda knapp drei Zehntel langsamer als sein spanischer Landsmann.

Weniger gut lief es für den Weltmeister der vergangenen Saison in der "Königsklasse". Fabio Quartararo (Yamaha) nimmt am Sonntag (16.00 MEZ/live ServusTV ) das erste von 21 Saisonrennen nur von Position elf in Angriff. Der Franzose büßte mehr als sechs Zehntel auf Martin ein. Der Südafrikaner Brad Binder stellte seine KTM auf den siebenten Startplatz, Teamkollege Miguel Oliveira aus Portugal geht als 14. ins Rennen. (APA/sda, 5.3.2022)