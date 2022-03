Bereits am Samstag fanden in zahlreichen Städten rund um den Globus Demonstrationen gegen den Krieg und für den Frieden statt

Auch am Sonntag werden wieder Tausende weltweit auf der Straße erwartet, die für Frieden und gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine demonstrieren. Bereits am Samstag fanden in zahlreichen Städten rund um den Globus Friedensdemonstrationen statt. Mancherorts wurde aber auch für die Gegenseite demonstriert. (red, 6.3.2022)