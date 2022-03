Ein guter Tag für Aleksander Aamodt Kilde. Foto: AP/Gabriele Facciotti

Kvitfjell – Aleksander Aamodt Kilde hat sich mit dem Sieg am Sonntag im Super-G von Kvitfjell auch die kleine Kristallkugel für die Disziplinwertung geholt. Der Norweger gewann bei seinem ersten Heimsieg 0,07 Sekunden vor dem Kanadier James Crawford und 0,12 vor Olympiasieger Matthias Mayer, der damit im Spezialweltcup vor dem abschließenden Rennen 130 Zähler Rückstand und keine Chance mehr hat.

Der im Gesamtweltcup führende Schweizer Marco Odermatt kam mit dem von einem Speedtrainer seines Teams gesetzten Kurs nicht zurecht, landete nur auf Rang 28 und vergab damit auch die Chance auf die Super-G-Kugel. Dem Eidgenossen ist jedoch der erstmalige Gewinn des Gesamtweltcups so gut wie sicher. Er führt mit 189 Punkten Vorsprung auf Kilde komfortabel.

Der Kärntner Mayer sprach von einem "super Lauf", er habe alles sehr gut erwischt, sei im unteren Teil eine lässige Linie gefahren. "Den Sprung habe ich ein bissl unterschätzt. Es ist ein bissl ein Rückenwind aufgekommen, ich dachte, ich muss das ausnützen. Ich habe dann aber korrigieren müssen und bin noch gut zur Landung gekommen", berichtete der Kärntner.

Zweitbester Österreicher wurde Vincent Kriechmayr hinter Dominik Paris (ITA/4.), Beat Feuz (SUI/5.) und Justin Murisier (SUI/6.) als Siebenter (+0,73). "Ich bin nicht schlecht Ski gefahren, aber der Rückstand ist doch ein bisschen viel. Es war dann doch ein bisschen zu langsam", sagte Kriechmayr. Stefan Babinsky landete auf Platz elf (+1,00).

Für den 29-jährigen Kilde war es der vierte Super-G-Sieg in diesem Winter, sowie sein 13. Weltcupsieg überhaupt. Er gewann die zweite Super-G-Kugel nach 2016. "Es war ein knappes Rennen und ich bin vorne, das ist cool", sagte Kilde im ORF. (APA, 6.3.2022)

Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Männer am Samstag in Kvitfjell:

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:25,91

2. James Crawford (CAN) 1:25,98 +0,07

3. Matthias Mayer (AUT) 1:26,03 +0,12

4. Dominik Paris (ITA) 1:26,12 +0,21

5. Beat Feuz (SUI) 1:26,22 +0,31

6. Justin Murisier (SUI) 1:26,62 +0,71

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:26,64 +0,73

8. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:26,66 +0,75

9. Niels Hintermann (SUI) 1:26,75 +0,84

10. Romed Baumann (GER) 1:26,84 +0,93

11. Stefan Babinsky (AUT) 1:26,91 +1,00

. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:26,91 +1,00

13. Andreas Sander (GER) 1:26,98 +1,07

. Stefan Rogentin (SUI) 1:26,98 +1,07

15. Broderick Thompson (CAN) 1:27,00 +1,09

16. Daniel Danklmaier (AUT) 1:27,08 +1,17

17. Matthieu Bailet (FRA) 1:27,19 +1,28

. Trevor Philp (CAN) 1:27,19 +1,28

19. Nils Allegre (FRA) 1:27,22 +1,31

20. Blaise Giezendanner (FRA) 1:27,31 +1,40

21. Travis Ganong (USA) 1:27,34 +1,43

22. Christof Innerhofer (ITA) 1:27,35 +1,44

. Matteo Marsaglia (ITA) 1:27,35 +1,44

24. Josef Ferstl (GER) 1:27,39 +1,48

25. Bryce Bennett (USA) 1:27,48 +1,57

26. Bostjan Kline (SLO) 1:27,49 +1,58

27. Ralph Weber (SUI) 1:27,54 +1,63

28. Marco Odermatt (SUI) 1:27,59 +1,68

29. Simon Jocher (GER) 1:27,62 +1,71

30. Otmar Striedinger (AUT) 1:27,67 +1,76

weiter:

31. Raphael Haaser (AUT) 1:27,71 +1,80

32. Christian Walder (AUT) 1:27,75 +1,84

34. Max Franz (AUT) 1:27,78 +1,87

Ausgeschieden: Johan Clarey (FRA), Brodie Seger (CAN)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 30 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1239

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1050

3. Matthias Mayer (AUT) 836

4. Beat Feuz (SUI) 734

5. Henrik Kristoffersen (NOR) 659

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 640

7. Dominik Paris (ITA) 622

8. Manuel Feller (AUT) 522

9. Niels Hintermann (SUI) 492

10. Alexis Pinturault (FRA) 449



Super-G Männer (6):

1. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 480

2. Matthias Mayer (AUT) 350

3. Marco Odermatt (SUI) 322

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 275

5. Beat Feuz (SUI) 187

6. James Crawford (CAN) 181

7. Raphael Haaser (AUT) 150

8. Stefan Rogentin (SUI) 147

9. Dominik Paris (ITA) 140

10. Travis Ganong (USA) 130

Mannschaft Männer (30):

1. Österreich 4517

2. Schweiz 4424

3. Norwegen 3001

4. Italien 2307

5. Frankreich 1856

6. Deutschland 1383

7. USA 1184

8. Kanada 933

9. Slowenien 489

10. Kroatien 379