Womöglich sei alles gar nicht so hochtrabend, sondern doch einfach so, wie Thiel es seinem Hippie-Vater bescheinigt, resümiert Claudia Fromme in der "Süddeutschen Zeitung": "Vielleicht hast du auch einfach nur zu viel gekifft."

Und wie sehen Sie den jüngsten "Tatort" aus Münster? (red, 6.3.2022)