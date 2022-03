Stimmen

Ferdinand Feldhofer (Rapid-Trainer): "Ich bin überglücklich, es war wirklich ein sehr wichtiger Moment für uns, dass wir das schaffen. Seit meinem Amtsantritt hatten wir in der Liga fast nur Endspiele, heute war das mit Abstand wichtigste. Ich freue mich einfach für die Burschen, dass sie es vor 20.000 Fans geschafft haben, es war eine Art Feuertaufe, weil viele in dieser Startelf haben das noch nicht gekannt. Der Sieg war schon verdient, auch wenn man sich die Statistiken anschaut, trotzdem hat es uns Klagenfurt richtig schwer gemacht. Gott sei Dank waren sie nicht so effizient wie davor, dementsprechend haben wir es dann souverän nach Hause gespielt. Wir sind auf einem guten Weg und freuen uns auf die letzten zehn Spiele als Belohnung. Die Punkteteilung kommt uns sehr entgegen, die Karten für den Europacup werden neu gemischt."

Peter Pacult (Klagenfurt-Trainer): "Bis zur 75. Minute habe ich nicht gewusst, was auf den anderen Plätzen passiert, dann habe ich die Information bekommen und gewusst, dass wir mehr machen müssen. Da ist es aber schon 0:2 gestanden, wir haben dann nur hoffen können, dass auf den anderen Plätzen was passiert. Das 'Engele' hat runtergeschaut. In erster Linie ist es für den Verein eine super Sache, weil der jetzt Planungssicherheit hat. Es freut mich für die Mannschaft irrsinnig, weil sie über 22 Spiele eine tolle Saison gespielt hat. Auch wenn es für andere Vereine komisch klingt, wir haben es uns verdient, unter den Top-Sechs zu stehen, weil wir nie eine Negativphase über drei, vier Spiele hatten. Die Niederlage liegt mir trotzdem ein bisschen im Magen, weil wir doch aus eigener Kraft den sechsten Platz erreichen wollten."

Kurt Russ (Hartberg-Trainer): "Wir haben in der ersten Halbzeit leider nicht das gezeigt, was wir drauf haben. In der zweiten Hälfte haben wir sehr gut gespielt. Leider sind wir da an einem ausgezeichneten Gästekeeper und auch an der eigenen Abschlussschwäche gescheitert. Aus diesen Möglichkeiten muss man Tore machen. Das gesamte Trainerteam und die Mannschaft sind jetzt gefordert."

Thomas Silberberger (WSG-Coach): "Wir sind in einer ähnlichen Situation wie Hartberg, deshalb war der Sieg für uns enorm wichtig. In der ersten Hälfte haben wir richtig gut gespielt und verdient geführt. In der zweiten Halbzeit hat uns ein überragender Keeper Oswald den Sieg gerettet. Das Spiel heute war ein Vorgeschmack auf den Abstiegskampf. Durch die Halbierung der Punkte wird es extrem spannend. Alle werden versuchen, Altach auf Distanz zu halten. Wir sind mit dem Grunddurchgang sehr zufrieden und wenn es am Ende auch Platz neun ist, dann ist das für uns eine tolle Sache."