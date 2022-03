So manche Kunden und Kundinnen erlebten eine ärgerliche Überraschung: Bargeldlos bezahlen funktionierte für manche Raiffeisen-Kunden nicht. Foto: Ströck

Wien – "Konnte heute weder in Deutschland noch in der Schweiz Geld abheben, jetzt in Österreich geht es immer noch nicht. Meinen Mitreisenden mit Raiffeisenkonto ging es genau gleich." Was auf sozialen Medien die Runde macht, bestätigen mehrere Raiffeisen-Kunden: Sie können weder beim Bankomat Geld abheben, noch mit der Bankomatkarte bezahlen, auch Überweisungen würden nicht funktionieren. "Kein Abheben, kein Überweisen bei Raiffeisen und null Info dazu", klagt ein anderer.

Sie hätte sehr wohl Informationen bekommen, dass heute Wartungsarbeiten seien und das am ganzen Wochenende sämtliche Funktionen eingeschränkt sei, kontert eine weitere Kundin. So lautet auch die Erklärung bei der RLB NÖ. Dort heißt es auf STANDARD-Anfrage, ein paar Bankomaten würden gewartet. Die betroffenen Kunden besänftigt das nicht: "Macht Spaß wenn man während eines Reisetages ohne Geld dasteht", verschafft ein Kunde auf Twitter seinem Ärger Luft. (red, 6.3.2022)