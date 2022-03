Mehr als ein Klub im Estadio Manuel Martinez Valero. Foto: IMAGO/NurPhoto

Elche – Der FC Barcelona hat in Spaniens Fußball-Meisterschaft einen Pflichtsieg geschafft. Die Katalanen setzten sich am Sonntag mit 2:1 (0:1) in Elche durch. Ferran Torres (60.) und Memphis Depay (84.) per Handelfmeter drehten die Begegnung nach Halbzeitrückstand. Fidel Chavez (44.) hatte die Gastgeber in Führung gebracht. In der Nachspielzeit rettete Torhüter Marc-André ter Stegen die Katalanen noch vor einem späten Gegentreffer.

Barcelona liegt 15 Punkte hinter Spitzenreiter Real Madrid auf Tabellenplatz drei und sammelte wichtige Zähler im Kampf um die Champions-League-Plätze. (APA, 6.3.2022)