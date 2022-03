[Livebericht] Heute dritte Verhandlungsrunde zwischen Russland und der Ukraine erwartet

[Reportage] Ukrainer nehmen an der Grenze Abschied von Familien: "Wir werden Partisanen sein"

[Analyse] Der laute Ruf nach Flugverboten

[China] Was wusste China von Russlands Invasionsplänen?

[Österreich] Wien öffnet erstes großes Notquartier für Flüchtlinge mit über 300 Betten

[Politische Umfragen] Umfrage zeigt tiefes Misstrauen in die gesamte Politik

[Kommentar] Misstrauen in die Politik: Die Demokratie braucht Kitt

[Wirtschaft] Wie die Commerzialbank ein Pleite-Unternehmen finanzierte

[Paralympics 2022] Para-Sportler Markus Salcher: Mit Ecken auf Kanten

[Fußball] Rapid, Austria und Klagenfurt in der Meistergruppe – Ried gescheitert

[Essen&Trinken] Fleisch oder nicht Fleisch: Der große Gruß-aus-der-Küche-Fake-Meat-Test

[Wetter] Entlang der Alpennordseite von Salzburg ostwärts stauen sich tiefe Wolkenschichten, stellenweise schneit es leicht. Aber auch abseits der Staulagen machen sich im Norden und Osten im Tagesverlauf immer mehr Quellwolken bemerkbar. Zum Abend hin steigt dann auch die Schauerneigung leicht an. Generell wetterbegünstigt sind der Westen und Süden, hier scheint die Sonne oft ungestört. Im Osten und Südosten bläst mäßiger bis lebhafter und eisig kalter Wind aus Nordwest bis Nord. Frühtemperaturen minus 10 bis minus 1 Grad, Tageshöchsttemperaturen 0 bis 7 Grad.

[Zum Tag] 1897: Der Arzt John Harvey Kellogg lässt den Patienten in seinem Sanatorium in Battle Creek, Michigan zum ersten Mal Cornflakes servieren, die er zusammen mit seinem Bruder Will Keith Kellogg erfunden hat.