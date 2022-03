Am 8. März, dem Internationalen Weltfrauentag, veranstaltet Ina Regen erneut einen Charity-Abend im Wiener Konzerthaus. Unter dem Titel "Sie – Ungewöhnlich selbstverständlich" lädt sie dort ausschließlich Künstlerinnen auf die Bühne, um die Vielfalt in der heimischen Musiklandschaft sichtbarer zu machen. Im Interview fordert die Initiatorin Quoten bei Festivals, mehr Frauen in Leitungspositionen sowie den Einsatz weiblicher Securities. Wir haben Ina Regen im Hotel "Die Josefine" in Wien-Mariahilf getroffen. (Katharina Rustler, 7.3.2022)



»Sie – Ungewöhnlich selbstverständlich« findet am 8.3. im Wiener Konzerthaus statt. Eingeladene Künstlerinnen geben Kurzauftritte, darunter Fiva, Anna Buchegger, Violetta Parisini, Oska, Alma, Mari Lang, Simone Kopmajer, Kathi Kallauch, Salon Spontan, Amy Wald, Duo 4675.