Wolfgang Petritsch

Die Auswege aus Putins Krieg gegen die Ukraine

Moskau sollte an einer Vermittlerrolle der UN ein hohes Interesse haben. Auch China gehört in die Pflicht genommen. Dann könnte es eine Chance auf eine UN-Mission geben – vielleicht sogar mit Ex-Kanzlerin Merkel an der Spitze.