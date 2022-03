Farbenprächtige Ziel an der Côte d'Azur, versteckte Inseln in Portugal: Die Reise-Website "European Best Destinations" hat die besten "unentdeckten" Reiseziele in Europa gekürt. Darin finden sich einige interessante Inspirationen.

Die Altstadt von Menton Foto: imago images/blickwinkel

1.) Menton, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich



Diese Stadt sei mit ihren Ocker- und Pastellfarben, dem Zitronenduft und den herrlichen Früchten wirklich "magisch und einzigartig", schwärmt man bei "European Best Destinations": "Menton ist schillernd und warm wie die Sonne im Sommer. Die Stadt und eine Vielzahl von kleinen Dörfern, die sich in die Hügel schmiegen, bilden ein erstaunliches Mosaik, ein wahres Juwel der Côte d'Azur." Nicht nur die außergewöhnlichen Gärten, die Sandstrände und die farbenfrohen Häuser würden die Stadt zu einem der attraktivsten Reiseziele in Europa machen, sondern auch das subtropische Mikroklima, das das ganze Jahr über Sonne garantiert.

Volosko Foto: AFP/DENIS LOVROVIC

2.) Volosko, Kvarner-Bucht, Kroatien

Wer den Trubel von Opatija hinter sich lassen möchte, sei mit einem Abstecher nach Volosko gut bedient, heißt es auf der Reise-Website: "In diesem Fischerdorf am Kvarner-Golf schlägt das Herz des Meeres." Neben zahlreichen Fisch- und Meeresfrüchtrestaurants findet man in den Gassen der Stadt Künstlerateliers und Kunstgalerien und kann den Darbietungen der Klapa-Gesangsgruppen lauschen. Ein Muss während des Aufenthalts laut "Best European Destinations": ein Spaziergang entlang der Strandpromenade Lungomare, die Volosko mit Opatija verbindet. Die Stadt sei bekannt für ihre Vier- und Fünfsternehotels und gelte als das Montreux der Adria.

Durbuy Foto: Getty Images/iStockphoto

3.) Durbuy, Wallonien, Belgien

Durbuy wurde von der Europäischen Kommission für sein Engagement im Bereich des nachhaltigen Tourismus ausgezeichnet und gehört zu den besten nachhaltigen Wanderzielen, den besten nachhaltigen und gastronomischen Reisezielen, den besten romantischen und nachhaltigen Reisezielen und den besten nachhaltigen Wellness-Reisezielen in Europa. Durbuy sammle nicht nur Auszeichnungen, sondern setze sich auch aktiv für eine nachhaltige Entwicklung ein, indem es lokale Produzenten, Landwirte und Kunsthandwerker unterstützt. Die mittelalterliche Altstadt lädt zu jeder Jahreszeit zu einem Spaziergang durch ihre gepflasterten Gassen oder zur Erkundung der vielfältigen Wanderwege der Region ein.

Blick auf San Martino von O Faro aus Foto: Getty Images/iStockphoto

4.) Inselgruppe Cies, Galicien, Spanien

Dieser Archipel gegenüber der Stadt Vigo ist seit fast 50 Jahren ein Naturschutzgebiet. Die drei Inseln, Monte Agudo, O Faro und San Martino, die diesen Archipel bilden, seien ein kaum bekanntes Paradies für Naturliebhaber. Die beiden erstgenannten Inseln sind durch einen langen Sandstreifen miteinander verbunden und bieten einige der "schönsten Strände Spaniens". Nicht umsonst, lässt man uns bei "European Best Destinations" wissen, hätten die Römer den Ort "Die Inseln der Götter" genannt. Man kann dort wandern oder einfach einen Strandtag verbringen.

Visby Foto: AFP/JONATHAN NACKSTRAND

5.) Visby, Gotland, Schweden

Die mittelalterliche Stadt Visby an der Ostsee sei wahrscheinlich eine der schönsten Festungsstädte in Europa, ist auf der Reise-Website zu lesen: "Insgeheim träumen alle Schweden davon, in Visby zu leben, denn jeder liebt diese herrliche Stadt, die für ihre Safranpfannkuchen und die Trüffel, die auf der Insel wachsen, berühmt ist."

Chioggia Foto: Getty Images/iStockphoto

6.) Chioggia, Venedig, Italien

Chiogga, das sogenannte "kleine Venedig", sei authentischer als die große Schwester. Es liegt in der Nähe aller touristischen Attraktionen Venedigs und bietet auch viele touristische Angebote für Familien, wie das Museum für adriatische Zoologie, den Strand Sottomarina und Forte San Felice. Mit günstigeren Unterkünften als in Venedig ist Chioggia eine gute Wahl für einen authentischen Urlaub, der dem echten Leben der Einwohner näherkommt.

Antheor Foto: Getty Images/iStockphoto

7.) Antheor, Saint-Raphaël, Frankreich

Eingebettet in das Esterel-Massiv und dem Mittelmeer zugewandt, liegt Anthéor zwischen den schicken Badeorten Saint-Raphaël und Cannes. "Es ist offensichtlich eines der schönsten Geheimziele Frankreichs", heißt es. Es wird von der "Corniche d'or" durchquert, die als eine der schönsten Straßen Frankreichs gilt und, immer entlang der Küste führend, Saint-Raphaël mit Mandelieu-la-Napoule verbindet .

Alcala del Jucar Foto: Getty Images/iStockphoto

8.) Alcala del Jucar, Provinz Albacete, Spanien

Alcala del Jucar zähle zu den schönsten Dörfer Europas, heißt es bei "European Best Destinations". Um einen 360-Grad-Blick auf die Region zu erhalten, sollte man zur Burg am höchsten Punkt des Dorfes hinaufsteigen.

Portmeirion Foto: Getty Images/iStockphoto

9.) Portmeirion, Wales, UK

Das Dorf Portmeirion befindet sich heute im Besitz einer gemeinnützigen Stiftung. Es ist die Schöpfung des wohlhabenden Architekten Sir Clough Williams-Ellis, der in Nordwales ein Dorf im rein italienischen Stil errichtete, den er so sehr liebte. Ein Spaziergang durch die farbenfrohen Gassen sei ein wahrer Genuss, heißt es: "Dieses Dorf hat viele Künstler inspiriert und ist auch eng mit der Geschichte der Beatles verbunden, die Fans dieses Ortes waren; Paul McCartney und Georges Harrison feierten hier viele Geburtstage." Der Eintritt in das Dorf ist gebührenpflichtig, geht aber an einen Wohltätigkeitsfonds, der in soziale Projekte investiert wird.

Baleal Foto: Getty Images/Andrey Danilovich

10.) Baleal, Portugal

Peniche ist vor allem bei Surfern beliebt: Die Menschen kommen von weit her, um in dieser Region zu surfen. Nazaré, nur 30 Autominuten von Peniche entfernt, ist der Spot mit den größten Wellen in Europa. Baléal, nur eine Stunde von Lissabon entfernt, gilt ebenfalls als Paradies für Surfer, ist aber wegen seiner kilometerlangen Strände auch bei Familien beliebt: einem windigeren (ideal für Surfer) und einem ruhigeren (ideal für Familien).

La Ciotat Foto: APA/AFP/BORIS HORVAT

11.) La Ciotat, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Frankreich

Obwohl dieser Ort nur wenige Kilometer von Marseille entfernt liegt, biete er alles, was man an der Provence liebe, ist bei "European Best Destinations" zu lesen: "Sonne, Entspannung, Kunsthandwerk, Müßiggang, Pastis, Märkte, lokale Produkte, gute Restaurants, eine gastfreundliche und lebensfrohe Bevölkerung und freundliche Unterkünfte." Man könne den Botanischen Garten von Mugel besuchen oder einen Tag am Strand Petit Mugel verbringen, der als einer der schönsten Strände von La Ciotat gilt.

La Ciotat gilt als der Geburtsort des Kinos: Einer der ersten Filme der Gebrüder Lumière, der Erfinder des Kinos, wurde in La Ciotat gedreht. Er trug den Titel "Ankunft des Zuges in La Ciotat". Die ersten Zuschauer damals glaubten wirklich, dass der Zug auf sie zurase, und rannten aus dem Vorführraum. Das Eden-Theater in La Ciotat ist das älteste in Betrieb befindliche Kino der Welt.

Elblag Foto: REUTERS/Kacper Pempel

12.) Elblag, Polen

"Elblag ist eines der schönsten Reiseziele Polens, ein Geheimtipp, der weniger bekannt ist als sein Nachbar Danzig, aber genauso interessant für Geschichts- und Architekturliebhaber oder einfach für diejenigen, die eine Städtereise abseits der ausgetretenen Pfade machen wollen, um ein authentisches und unheimlich charmantes Reiseziel zu entdecken", liest man auf der Reise-Website. Elblag gilt als eine der ältesten Städte Polens und verdankt seine wirtschaftliche Entwicklung seinem Hafen, der mit den Häfen von Danzig und Amsterdam in Verbindung steht. Nicht zuletzt werden Bierliebhaber erfreut sein, zu erfahren, dass Elblag nicht nur über Museen und Kirchen verfügt, sondern auch dafür bekannt ist, die größte Brauerei Polens zu beherbergen.

Foto: Getty Images/iStockphoto

13.) Marken, Waterland, Niederlande

Nur 25 Autominuten, also einen Katzensprung vom Herzen Amsterdams entfernt (eine Stunde mit öffentlichen Verkehrsmitteln), sei die Insel Marken "eine Oase der Natur und Ruhe", heißt es bei "European Best Destinations".

Gjogv Foto: imago/robertharding

14.) Gjógv, Esturoy, Färöer Inseln

60 Kilometer von der Hauptstadt Torshavn entfernt liegt das Dorf Gjógv. Es verdanke seinen Namen einer langen Schlucht und gelte als eines der schönsten Dörfer auf der Insel Eysturoy. Dort zu übernachten sei erschwinglich: Es gibt einen kleinen Campingplatz im Dorf. Für den Zugang zu Toiletten und Duschen kann man die Einrichtungen des einzigen Hotels im Ort nutzen. Auf jeden Fall sollte man wasserdichte Kleidung mitnehmen, rät man bei "European Best Destinations", "denn auf den Färöern regnet es 300 Tage im Jahr".

Das "Gibraltar Griechenlands": Monemvasia Foto: Getty Images/iStockphoto

15.) Monemvasia, Peloponnes, Griechenland

Monemvasia wird auch als griechisches Gibraltar bezeichnet. Es hat mehrere Invasionen erlebt (arabisch, normannisch, ...) und war im Laufe der Jahrhunderte das Gebiet verschiedener Mächte. Es wurde sogar vom Despoten von Morea an den Papst verkauft. Doch selbst der Papst konnte den Schutz dieser Binnenstadt nicht gewährleisten, die dann in venezianische Hände überging, bevor sie 1822 während des griechischen Unabhängigkeitskriegs türkisch und schließlich griechisch wurde. Monemvasia, das erst vor 50 Jahren durch eine Brücke mit dem Festland verbunden ist, werde erst langsam von Touristen entdeckt, heißt es auf der Reise-Website. (red, 8.3.2022)

Weiterlesen

Fernweh: Was es zu beachten gilt, damit der Sommerurlaub gelingt

Ein Reiseführer zu Spaniens versteckten Buchten und Stränden

Von Norden nach Süden: Die schönsten Strände Europas