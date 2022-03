Laut WKO-Präsident Mahrer seien die Preise ohnehin gerade hoch. Zudem lasse sich Gas in vielen Bereichen der Industrie nicht ersetzen

WKO-Präsident Harald Mahrer weist den Vorwurf als polemisch zurück, er leiste Lobbyismusarbeit für fossile Energieformen. Foto: APA / Roland Schlager

Wien – Die Wirtschaftskammer (WKO) stellt die Einführung des CO2-Preises mit 1. Juli 2022 infrage. Generalsekretär Karlheinz Kopf ist für eine Verschiebung um mindestens ein, vielleicht auch zwei Jahre, wie er am Montag sagte. Präsident Harald Mahrer argumentierte, dass die Preise nun ohnehin sehr hoch seien und Marktmechanismen greifen. Die beiden Funktionäre und ÖVP-Politiker sprachen sich dafür aus, russisches Gas durch Flüssiggas zu ersetzen.

Kopf sagte, es brauche angesichts der Auswirkungen des Ukraine-Kriegs eine Debatte, ob der geplante Preis von 30 Euro pro Tonne CO2 ausgerechnet am 1. Juli eingeführt werden solle. Er betonte gleichzeitig, das Modell an sich, also die Umweltkosten der Treibhausgasemissionen mit einem Preis zu versehen, nicht infrage zu stellen.

WKO: Gas lässt sich in vielen Bereichen nicht ersetzen

Klimaschützer werfen der Wirtschaftskammer seit längerem sozusagen fossilen Lobbyismus vor. Mahrer wehrte sich in der Pressekonferenz dagegen. Dieser Vorwurf sei "extrem polemisch".

Mahrer und Kopf legten dar, dass sich Gas in vielen Bereichen der Industrie nicht ersetzen lasse und der Gasverbrauch auch 2040 noch ähnlich hoch sein werde wie heute. Kurzfristig brauche man Gas aus Algerien, Libyen, der Golfregion und den USA, dieses solle später durch Grünes Gas und Wasserstoff ersetzt werden. (APA, 7.3.2022)